Kiko Rivera arremete contra su familia tras la muerte de su abuela: "Me importáis una mierda"

Tambores de guerra suenan desde Cantora, la finca de Isabel Pantoja, y es que ha fallecido la madre de la tonadillera, Ana Martín, sin embargo, se han dado instrucciones precisas de no informar a nadie sobre cómo será la despedida, lo que ha molestado enormemente al hijo de la cantante, el DJ Kiko Rivera. Este se encontraba en La Graciosa para atender a la boda de su prima Anabel, que tenía previsto celebrarse en estos días.

A través de una publicación de Instagram, ha lamentado la muerte de su abuela al mismo tiempo que ha cargado duramente contra su familia por no darle los detalles del funeral. Ha comenzado con unos pensamientos muy profundos y tristes: "Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer estoy perdido y en "La Graciosa" Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas".

Aunque a continuación, empieza a culpar directamente a su familia: "Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... "No queremos que venga nadie". No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela".

Y manda un impactante mensaje al clan Pantoja: "No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda. Porque son unos indeseables todos". Siguiendo con: "Lo siento mucho yaya. Pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado".

La muerte de Ana Martín

Este miércoles, Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, ha muerto después de haber estado ingresada recientemente en el hospital de Puerto Real (Cádiz). En este sentido, estuvo recientemente ingresada en el hospital de Puerto Real, que atiende a la población de la comarca gaditana donde esta ubicada la finca "La Cantora" en la que Isabel Pantoja reside largas temporadas.