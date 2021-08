Un joven galés pierde dos dedos en Ibiza por la picadura de una araña

LEER MÁS Nace en el Zoo de Barcelona una mona araña, una especie en peligro crítico de extinción

Un joven galés de 19 años ha sufrido un infortunio cuando se encontraba de vacaciones en Ibiza. El turista fue atacado por una araña cuando se encontraba en la playa admirando el atardecer unas semanas atrás. El chico ha perdido dos dedos de su mano derecha a causa del veneno de la picadura. Esta especie, la araña reclusa mediterránea o violinista, es autóctona de la isla balear.

El pasado mes de julio, la víctima se encontraba disfrutando de la puesta de sol en uno de los lugares más famosos de Ibiza cuando sufrió la mordedura de una araña. El joven no le dio importancia, solo sentía un leve escozor, hasta que, seis horas más tarde, comenzó a encontrarse bastante mal.

El galés comenzó a tener una fiebre alta e hinchazón en la mano, la cual comenzó a volverse roja. Inmediatamente acudió a un centro médico donde le administraron antibióticos y corticoides que no hicieron ningún efecto.

Acudió entonces al Hospital Can Misses con la mano tornándose a un tono más negro y con una úlcera en la palma. Comenzaron a hacerle algunas inyecciones que tampoco hacían efecto. No daban con un tratamiento que mejorara su estado, pero, consultando una bibliografía, hallaron el problema, ya que la especie de araña que le atacó no suele presentar casos tan graves.

La víctima permaneció hospitalizada dos semanas durante las cuales finalmente hubo que amputarle dos dedos de su mano derecha, necrosados por el veneno. El joven ha regresado a su país donde sigue recuperándose mientras recibe ayuda psicológica por el incidente.