Un joven andorrano crea dos prótesis de Lego para un niño de 8 años

David Aguilar, conocido también como 'Han Solo' por su canal de Youtube, es un joven andorrano que hace maravillas con piezas de Lego. David nació sin su brazo derecho por una enfermedad congénita, el síndrome de Pola, y a sus 17 años se construyó una prótesis propia con piezas de Lego a la que llamó MK1 en referencia a Iron Man.

Con esta habilidad, David Aguilar decidió ayudar a niños con las mismas dificultades que él. Beknur Zhanibekuli, un pequeño kazajo de 8 años que vive en Estrasburgo, no podía conseguir una prótesis a través de un médico por sus pequeños muñones. Pero viendo Youtube con su madre, se topó con los vídeos de David y decidieron contactarle vía Instagram. El joven de 22 años no dudó en brindarles su ayuda.

"Hola, me llamo Beknur. Tengo 8 años y soy de Kazajistán. Ahora vivo en Francia. Soy diferente, nací así. No tengo prótesis porque mis manos son muy pequeñas. Pero mi mamá y yo estábamos viendo en YouTube videos y encontramos uno de David Aguilar. Estudia para ingeniero y construyó una prótesis para su brazo, lo que es muy guay. Cuando lo vi, decidí que a lo mejor me podría ayudar. Le escribimos y nos dijo que por supuesto nos ayudaría. ¡Y ahora estoy esperando mis prótesis! ¡Estoy muy contento y emocionado! Gracias David Aguilar. Espero que haya muchos más niños a los que puedas ayudar e inspirar", explicaba el chico en un vídeo tras recibir la respuesta de David.

Tras una larga espera, Beknur y su madre han podido viajar a Barcelona para probarla. La prótesis encajaba a la perfección. David tardó solo 15 minutos en crear el diseño y por tan solo 15 euros. Esta prótesis ha cambiado completamente la vida del pequeño que simplemente jugaba con los pies. Ahora se maneja a la perfección con sus prótesis, una especialmente creada para manejar pantallas táctiles.

David explicó a la Sexta cómo fue la prueba de la prótesis. "Cuando se puso la prótesis por primera vez, vi que él mismo era capaz de usarla solo sin ningún tipo de ayuda, sin que nadie se la tuviese que poner y es como si la hubiese llevado toda su vida", afirmó.

"Mis prótesis de lego tienen otro propósito, otros poderes. Son los poderes de hacer de este mundo un lugar más solidario, inclusivo y humano, y el poder de luchar contra el estigma del bullying en las escuelas y centros educativos alrededor del mundo", ha comentado David en sus redes.

Este joven tiene una larga trayectoria con tan solo 22 años. En noviembre de 2019 participó en la Nasa Johnson Space Center de Houston, una convención anual de la agencia norteamericana. David entró en el libro Guinness World por la creación de su brazo con Lego y ha recibido en París la medalla de plata de la Liga Universal del Bien Público por sus servicios a la humanidad. También cabe mencionar que el documental sobre su historia, Mr. Hand Solo, ha ganado el premio al Mejor Largometraje Documental en el Festival de Cine de Ciencia ficción de Boston.