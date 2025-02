Jorge Fernández habla sobre la enfermedad de Lyme que padece: "Te quita las ganas de vivir"

El presentador Jorge Fernández ha hablado en el programa 'Y Ahora Sonsoles' sobre la enfermedad de Lyme, o más conocida como la enfermedad de la garrapata, que le diagnosticaron hace dos años.

Jorge Fernández perdió hasta 13 kilos en el tiempo que estuvo sin diagnóstico y ha tardado dos años en recuperarse: "Te quita las ganas de vivir" ha afirmado en el programa.

Esta enfermedad es provocada por la picadura de una garrapata, aunque el presentador no es consciente de cuándo le picó: "No sé dónde la pillé, no fui consciente de la picadura, me enteré muchos años después".

Es esencial saber las bacterias que tienes "activadas"

El presentador ha explicado que a la hora de explicar a los médicos qué sufría, es un ir y venir de consultas porque "los médicos no tienen ni idea de lo que es el Lyme", aunque ahora se están detectando más casos ya que hay más medios.

Como es una enfermedad multifactorial "que afecta a todo" te acaban diciendo que "tienes fibromialgia o fatiga crónica". Si bien, el presentador explica que cuando le dicen que "es como un colon irritable" es algo que ya se sabe por los síntomas.

Por eso, es necesario saber de dónde viene y a qué tienes que atenerte, porque "no es lo mismo tener fatiga crónica o fibromialgia debido a una borrelia u otras bacterias o tener otro tipo de virus". Igualmente ha indicado que son muy importantes los antibióticos, que son "específicos y concretos para el Lyme" y que "no vale cualquiera".

"Las bacterias del Lyme no permiten que tu sistema haga sus funciones"

Además, el presentador ha comentado que puedes tener Lyme desde hace mucho tiempo pero que "si tu sistema inmunológico está fuerte, si estás bien puedes combatir el Lyme" durante un tiempo. Por eso luego es esencial conocer qué otras patologías tiene la persona.

Fernández ha explicado que no solo se tiene Lyme por culpa de una picadura de garrapata, sino que cada vez es más común su relación con "disruptores endocrinos como el mercurio, los tóxicos que están en el ambiente, en las cremas que nos ponemos... Hacen que el Lyme sea más potente. Las bacterias del Lyme no permiten que tu sistema haga sus funciones".

En cuanto a cómo detectar si padeces esta enfermedad, ha comentado que "es muy difícil, pero que hay muchos test para detectarlo, como el TickPlex". Sin embargo, "en España hay muy pocos expertos porque se escapa un poco de la medicina tradicional".

Aún así, el presentador se muestra positivo y ha confirmado rotundamente: "Del plató de la Ruleta no me saca nadie".