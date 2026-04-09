negligencia médica

Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

La Fiscalía Provincial de Burgos pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias, después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados denunciaran una supuesta negligencia.

EFE

Madrid |

Vista del Hospital Universitario de Burgos en donde fallecieron dos pacientes oncológicos por un error en el medicamento. EFE/ Santi Otero
Vista del Hospital Universitario de Burgos en donde fallecieron dos pacientes oncológicos por un error en el medicamento. | EFE/ Santi Otero

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que, por un error en la preparación de un fármaco, recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada.

La Fiscalía Provincial de Burgos pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias, después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados denunciaran una supuesta negligencia, lo que dio lugar a que la propia Fiscalía abriera diligencias de investigación preprocesales.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco, que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

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