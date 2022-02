Un inmunólogo revela el dato clave que deberíamos conocer antes de la tercera vacuna

Salud Pública recomienda la administración de la tercera dosis para personas con pauta completa que se hayan contagiado tras la segunda dosis ya sea con síntomas o de forma asintomática. En la Comisión de Salud Pública del pasado 25 de enero señalaron que estas personas deben inmunizarse con la tercera dosis, cinco meses después de haberse contagiado. Una ampliación del tiempo ya que hasta ese momento se había fijado solo un mes de espera. Sin embargo, cada vez más expertos ponen en duda la necesidad de una tercera dosis para estas personas que ya tendrían suficiente nivel de anticuerpos para hacer frente al virus.

Estudiar el "status inmune" de las personas

El inmunólogo José Gómez Rial ha publicado en su cuenta de Twitter un hilo con una completa explicación en la que detalla por qué la dosis de recuerdo no es necesaria para todas las personas y reclama una prueba para ver quién la necesita realmente: "Los inmunólogos llevamos dando la turra durante cierto tiempo diciendo que es el momento de usar test que permitan medir el "status inmune" del individuo antes de administrar dosis de recuerdo de forma indiscriminada", escribe en su perfil.

Gracias a estos test se podría determinar si una persona tiene suficientes anticuerpos, ya sea gracias a una infección o la vacunación y por tanto "ha generado "memoria inmune" a los antígenos del virus".

No serían test masivos

Señala el experto que hay diversos métodos para determinar la memoria inmune de una persona. El procedimiento es el de enfrentar las células inmunitarias del individuo a las proteínas del virus. En función de la reacción se puede determinar el grado de inmunidad que tiene una persona. La respuesta "será mas potente cuanto mayor numero de células T memoria tenga el individuo".

A continuación, Gómez Rial explica los diversos métodos existentes para poder obtener esa información. Explica hasta seis diferentes y recalca que "hay muchas y muy variadas formas de medir la inmunidad celular de un individuo y saber si cuenta con inmunidad a las diferentes proteínas del virus e incluso diferenciar infección natural de vacunación".

Subraya eso sí, que no cree que sea necesario hacer masivamente los test ya que en personas jóvenes inmunocompetentes la inmunidad celular se mantiene en un periodo mayor a diez años. Su uso sería útil en "grupos de pacientes con patologías o en situación inmunocomprometida para conocer su estado inmunitario y saber si es necesario administrar recuerdo".

Más expertos en esa línea

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, investigador de INCLIVA y jefe del servicio de Microbiología del Hospital Clínico, David Navarro, aboga por conocer cuál es la inmunidad de cada individuo antes de administrar una nueva dosis contra el coronavirus. "Idealmente, en un mundo de medicina individualizada, me parece razonable, siempre que lo que aventuremos se cumpla", dice.

Aún así, Navarro reconoce que aunque "tenemos claro que la inmunidad celular mediada por linfocitos T protege frente al covid grave y es fundamental para el control de un montón de infecciones virales distintas", no se puede asegurar "que por tener linfocitos T en sangre, el individuo no vaya a tener problemas con el virus", ya que todavía no se sabe qué tipo de protección generan las células T ni durante cuánto tiempo, al igual que sucede con los anticuerpos.