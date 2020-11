CREE QUE EL ANUNCIO ES "INCORRECTO"

El inmunólogo Alfredo Corell asegura que la vacuna de Pfizer aún no es eficaz ni segura en personas

El inmunólogo no ha recibido con optimismo el anuncio de Pfizer sobre la eficacia de su vacuna contra el coronavirus: "Es una publicación que todavía no está revisada y que es la efectividad en animales, es decir, que esta vacuna no tiene ninguna publicación de su efectividad y seguridad en personas".