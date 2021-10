Inhabilitado un profesor de Gijón por poner un 10 a todos sus alumnos

Ocho meses de empleo y sueldo es la sanción que la Consejería de Educación de Asturias ha decretado contra el profesor asturiano, Yván Pozuelo, por su peculiar sistema de evaluación. El motivo de dicha sanción ha sido poner un diez a todos sus alumnos, lo que el afectado considera "una persecución", ya que según él, "ni los padres ni los alumnos se han quejado nunca del sistema".

Según publica El Español, todo comenzó cuando publicó su ensayo '¿Negreros o docentes? La rebelión del 10' y concedió una entrevista al periódico El Comercio para promocionarlo. A raíz de ahí, se produjo una "persecución" por parte de la Administración que se inició cuando un inspector entró en su clase sin avisarle y se quedó junto a él de clase en clase durante tres horas.

"Hubo un interrogatorio sin decirme cuáles eran los motivos y me pidieron que me retractase de lo que había declarado en la prensa", asegura. Afirma que a día de hoy sigue sin saber quién le ha denunciado: "Ellos se pensaron que yo era el típico profesor chiflado que llegaba tarde y se llevaba mal con los compañeros o no atendía órdenes de la dirección y se encontraron todo lo contrario".

¿Cuál es su método?

Yván reconoce que su método de enseñanza no es el más común en las aulas españolas y entiende que la gente no esté de acuerdo con él, pero asegura que él no penaliza el error: "Sumo los aciertos. Si tú no avanzaste nada en dos años y me encuentro con que he conseguido que avances un milímetro, ese milímetro es un 10. Porque tú en dos años no avanzaste nada. Mientras que otro tendrá que avanzar de cinco en cinco metros y también tendrá su 10".

Según explica en esa misma conversación, él educa en positivo, alejado de las correcciones con bolígrafo rojo que ponen de relieve "todo lo que el alumno hace mal": "Parece que la nota es la guillotina".

Un expediente sancionador "surrealista"

En otra entrevista concedida al diario El Comercio, el profesor subraya que la sanción "equivale a una multa de 30.000 euros" y que el procedimiento sobre su caso llegó a acumular 2.500 folios sobre las prácticas que realizaba.

"Hay asesinos con menos páginas en los juzgados", asegura a El Español: "Supongamos que tienen razón y yo hago un paripé, que todas mis notas son falsas e inmerecidas. ¿Ocho meses sin empleo y sueldo? Hay delitos de verdad en los que han sido muy benévolos los mismos inspectores que me sancionaron. Aquí hay algo raro".

El profesor, que está pendiente de recurrir la sanción, revela que incluso desde la Consejería de Educación se le amenazó con 30 años de inhabilitación: "Es lamentable".