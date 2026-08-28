El incendio de El Saler obliga a cortar la CV-500 entre Valencia y La Albufera tras una noche con viento

Desde la Agencia Estatal de meteorología, en sus redes sociales, se ha indicado que la noche ha transcurrido según lo previsto en la zona afectada por el incencdio. Con viento de poniente, ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora, se ha amainado a un poco menos de 20 kilómetros en las últimas horas.

El centro de Coordinación de emergencias de la Generalitat Valenciana ha apuntado que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales este viernes 28 de agosto, es alto en toda la Comunidad Valenciana, como también la posibilidad de tormentas secas en el sur de Valencia y Alicante.

En El Saler se frena el avance

Por lo que respecta al incendio forestal de El Saler, desde el 112 ya han señalado que cuatro unidades, tres autobombas de bomberos forestales y ocho dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, han estado trabajando esta noche en la zona afectada para acabar con el fuego.

La AEMET, por su parte, ha avisado del riesgo de incendios, no solo en la zona afectada sino en gran parte del país, advirtiendo que se mantiene muy alto o extremo en buena parte de la franja oriental peninsular.