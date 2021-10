El discurso de Ibai Llanos si quieres ser Streamer de Twitch

Son muchos los jóvenes que se piensan que convertirse en Streamers de Twitch les va a hacer millonarios. Pero Ibai Llanos les deja claro en este vídeo que las cosas no son así, porque eso solo le sucede a uno de cada miles de millones.

"Cuando veáis lo que gana una persona no digáis ¡Me tenía que haber dedicado a ser streamer! Que no, lo más importante es lo que quieras hacer con tu vida, tus estudios y tu trabajo" asegura Llanos. Hace mucho hincapié en no dejar los estudios o el trabajo hasta que uno no tiene seguro 100% que puede vivir de ser Streamer.

Asegura que si una persona quiere ser streamer de inicio tiene que compatibilizarlo con sus estudios o trabajo, y en su tiempo libre, ya sí ponerse a streamear "si es lo que te gusta y el sueño que quieres cumplir". Cree que hay que hacerlo así, porque si te va mal en Twitch, y estás respaldado no hay problema.

Las redes apoyan su opinión

Los comentarios al vídeo en redes sociales no se han hecho esperar. La mayoría aplauden las palabras del streamer, que anima a la gente a seguir con sus vidas:

Ibai podía ganar 1 millón de dólares al año

El pasado mes de marzo, Jordi Évole entrevistó al streamer y hablaron sobre un informe que aseguraba que podía llegar a cobrar un millón de dólares al año, por lo que el periodista calculó que correspondía a unos 120.000 euros mensuales.

Tras este descubrimiento, ya se puede confirmar que la teoría de Évole no era descabellada y se acercaba bastante a la realidad.