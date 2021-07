Ibai Llanos arremete contra Naim Darrechi y Mostopapi por su controvertido vídeo

Les llueven las críticas en redes a Mostopapi y Naim Darrechi por la polémica entrevista en la que este último, un joven 'tiktoker' de 19 años, afirmaba manipular a las mujeres para tener relaciones sexuales con ellas sin protección alegando "estar operado para no tener hijos". Ambos han pedido disculpas a través de sus redes sociales, aunque parecen no ser suficientes para los usuarios que siguen denunciando este tipo de conductas y, sobre todo, que se les de espacio en internet. Mostopapi confirmaba en sus disculpas haber borrado el vídeo de la entrevista, aunque este ya corre por todas las redes.

El 'streamer' Ibai Llanos ha sido una de las primeras celebridades de Internet en posicionarse en contra de este tipo de contenido. La estrella de Twitch se ha pronunciado al respecto en un directo de la plataforma, ya que como el mismo aclaraba: "Me gusta expresarme en Twitch, es mi plataforma. Además, es donde más seguidores tengo". El joven vasco añadía que este no es el contenido que le gustaba del 'youtuber' y que desde hace unos ocho meses dejó de ver sus vídeos, los cuales comentaba en directo en su canal de Twitch.

"La líada es que se ríe y lo sube... ¿Cómo puede estar eso subido con lo que dice? ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo has permitido esto? Aunque lo diga en broma, es algo con lo que no se puede bromear. Evidentemente tú no controlas lo que una persona dice, pero, cuando ves que dice eso, dejas de subir el vídeo. Dices: 'no quiero colaborar contigo, qué cojones estás diciendo'", estalla en directo. Ibai Llanos asegura también haberle trasladado a Mostopapi su opinión personal por Whatsapp: "Mosto, como te habrás dado cuenta, yo no veo ya ni un vídeo tuyo. Me parece que has llegado a un límite que no tiene sentido con ciertas cosas... Lo que pasó ayer es una barbaridad, es algo lamentable".

Sus seguidores alaban sus palabras, a las que añadía que él siempre ha aconsejado tener "comunicación en vuestras relaciones para que os enseñen cómo hacer las cosas" y ha hecho numeroso comentarios sobre " fragilidad masculina" o inseguridades. Los vídeos de Mostopapi giran en torno al sexo e Ibai defendía que ayudaban a derribar el tabú hacia él. Pero aclaraba que "ni Mostopapi ni él son expertos ni van a educarnos" sobre el tema sexo.