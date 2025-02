La historia de Alejandra y Jaime, padres de un bebé reborn: "Está hecho con IA"

La Inteligencia Artificial ya está presente en muchos aspectos de nuestras vidas. La tecnología aplicada a diferentes ámbitos ha protagonizado resultados que no cabía esperar, aunque siempre puede ir un paso más allá. Es el caso de los conocidos como bebés reborn.

Se trata de 'muñecos' de niños fabricados que en algunos casos se hacen con IA. Es el caso de Batmancito, el bebé reborn de Jaime y Alejandra, un matrimonio que ha decidido tenerlo de este modo como terapia. Todo comenzó cuando Alejandra, colombiana de 26 años, conoció que tenía un tumor en la base del cráneo, por el que no puede tener hijos.

"Los médicos me dijeron que yo no podía tener hijos, pero yo tengo una vida normal con mi esposo. Nos llevamos 30 años de diferencia, pero esta enfermedad me impide estar embarazada y para mí ha sido muy duro", cuenta Alejandra en 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde detalla su experiencia.

Batmancito, el bebé reborn hecho por IA con la fusión de dos fotos

Alejandra fue adoptada, por lo que los dos descartaron adoptar a un niño. "La adopción fue dura para mí, el momento de no entender de dónde vengo. Y siempre le he dicho a mi esposo que quería tener el ADN de él, tener ese recuerdo de mi esposo, que es el hombre que amo, y esto me frustraba muchísimo", señala Alejandra.

Así 'nació' la idea de pedir un bebé reborn a una empresa canadiense que lo hacía con Inteligencia Artificial. "Fusionaron mi foto y la de Jaime y salió este bebé hermoso", cuenta Alejandra, que también asegura que vivió con "emoción y ansiedad" la llegada de su nuevo inquilino en casa.

Batmancito llegó por medio de correo ordinario, cuando un cartero se extrañó por el contenido de la caja. Fue el principio de las reacciones con las que lo viviría la sociedad y de las que Alejandra se queja: "Las personas son muy malas, te quieren destruir, me miran extraño. No entienden la relación que tenemos con este bebé".

Por último, los dos comentan su día a día con Batmancito, que va desde "cambiar pañales" hasta "hacer actividades".