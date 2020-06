¿Se puede hacer senderismo en la fase 2 de la desescalada?

La mayor parte de la población española se encuentra en fase 2 y a partir del próximo lunes día 8, previsiblemente, todo el país estará en esta fase y en la 3, lo que supone que se podrán realizar distintas actividades de ámbito rural hasta ahora no permitidas en la fase 1.

Una de las más reclamadas por los ciudadanos era la realización de turismo de naturaleza, algo que no estaba permitido en la primera fase de la desescalda, al limitar esta las salidas a hacer deporte solo a nuestro municipio y a una distancia determinada.

Sin embargo, según recoge el BOE, en la fase 2 "no serán de aplicación a los desplazamientos de la población infantil y a la práctica de la actividad física no profesional las franjas y limitaciones respectivamente previstas [...] y no regirá limitación alguna respecto del número de veces al día en que se podrán realizar las actividades previstas".

Senderismo y paseos entre la naturaleza

Por lo tanto, tanto los paseos como el deporte en la fase 2 ya no estarán limitados al municipio de residencia, sino que se permitirán en toda la provincia, isla o unidad territorial siempre que se respeten las medidas de seguridad e higiene y la distancia mínima de seguridad.

Además, tampoco habrá limite sobre el número de veces al día que podremos salir, siempre que las salidas no se produzcan en las franjas reservadas a los mayores de 70 años (de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00).

Esto quiere decir que los ciudadanos sí podrán desplazarse a cualquier lugar de la provincia en la que residan a realizar senderismo o turismo de naturaleza durante la fase 2 de la desescalada.

