Gavilanes y El Arenal "respiran" después de una noche "intensa" y miran con "preocupación" a Pedro Bernardo

En este momento, y según han avanzado los regidores de los dos municipios, Luis Padró y Guillermo Pulio, los focos están "controlados" en sus términos municipales, aunque ahora miran con "preocupación" la situación que vive Pedro Bernardo, adónde se dirige la lengua de fuego que sigue "activa y sin controlar".

La Junta ha descendido el nivel de peligrosidad del Infocal esta mañana, al pasar del 2 que se decretó en la tarde de ayer, al nivel 1. Aun así, en ellos trabajan más de 300 personas y 16 medios aéreos, entre dispositivos de la Junta, del Estado y de Comunidades Autónomas limítrofes.

El alcalde de Gavilanes cree que lo "peor ya ha pasado". "Ahora el problema está en Pedro Bernardo, que es donde se encuentra el grueso del operativo", ha incidido. Durante toda la noche, voluntarios del pueblo y brigadistas han ido extinguiendo los focos que salían, pero el perímetro "está bastante controlado".

Padró ha querido aplaudir, en declaraciones a Europa Press, la colaboración de todos los vecinos del pueblo, desde "los más pequeños" a los "mayores", ya que no solo han ayudado a "apagar las llamas", sino que también se han volcado en hacer bocadillos, llevar agua y buscar alojamiento para los profesionales que están intentado sofocar el incendio.

El edil no ha querido entrar en la falta de medios que han denunciado los sindicatos y se ha limitado a apuntar que cuando el fuego "viene por derecho no hay quien se haga con él". "Se han dado toda la prisa en mandar efectivos como han podido, pero es que el tiempo es muy relativo y cuando estás a pie de llama todo se hace eterno", ha matizado para insistir en que lo importante es que "todos se han volcado" para intentar sofocar las llamas y confía en que la "meteorología" les ayude para que no se "reavive".

Sobre si la mano del hombre está detrás de estos dos incendios, el regidor ha querido ser prudente. "Ayer apuntaron esa posibilidad, aunque la intencionalidad no está demostrada", explica para ahondar en que serán los técnicos los que determinen "qué es lo que ha pasado".

Por último, ha apuntado que ahora la preocupación está en Pedro Bernardo donde hay "grandes dificultades" por lo accidentado del terreno. "Allí los camiones y las cuadrillas poco pueden hacer, la situación es complicada y el viento ha reavivado algún foco que estaba controlado. Vamos a ver si con los medios aéreos y si el tiempo da un respiro hoy puede quedar todo bajo control", ha explicado minutos antes de retirarse a descansar después de estar toda la noche "a pie de llama".

INCENDIO CONTROLADO

En El Arenal, las noticias son "mejores" ya que, según ha explicado su alcalde, Guillermo Pulido Vinuesa, el incendio "está controlado" a falta de ir rematando "puntos calientes", pero, ha incidido, ya "no hay llama en el perímetro".

"Nos hemos llevado un buen susto, pero por suerte, la colaboración de los vecinos, que se han volcado, desde los más pequeños hasta los mayores, y la actuación del operativo han permitido que la situación esté ya controlada", ha explicado.

Pulido Vinuesa no se atreve a estimar la superficie, "toda forestal", afectada, y tampoco conoce las causas del fuego. "No sabemos nada, queremos creer que ha sido fortuito, pero ya nos dirán cuando los técnicos recojan pruebas", ha concluido poco antes de retirarse a descansar después de estar desde ayer "en primera línea".

TRABAJOS

Durante la noche, los trabajos del operativo se han centrado en ir sofocando los puntos calientes que habían sido apagados para que no se reavivaran e intentar controlar el foco más activo que se encuentra cerca de Pedro Bernardo con fuego técnico.

Los medios que están trabajando son cuatro técnicos; ocho medios aéreos; seis autobombas; cinco agentes medioambientales; Guardia Civil y Protección Civil, en Gavilanes-Pedro Bernardo; mientras que en El Arenal se encuentran desplegados dos técnicos; cuatro medios aéreos; una cuadrilla; tres agentes medioambientales; tres autobombas; Guardia Civil y Protección Civil.

La UME también ha trabajado en ambos incendios en varios turnos, un total de 114 efectivos y 29 vehículos en Gavilanes y 94 militares y 21 vehículos en El Arenal.