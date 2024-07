Las frases más destacadas de Nacho Cano para defenderse tras su detención: "El criminal no soy yo, es la Policía"

"El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", esta es una de las frases con las que se ha defendido el músico y promotor teatral, Nacho Cano, tras su detención este martes, una detención "de 10 minutos" para, según él, hacerle "la foto" y filtrarlo a los medios de comunicación.

Las frases más destacadas de su rueda de prensa

"Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", ha añadido el artista en su comparecencia ante la prensa, tras acusar a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada" y de haber querido "achantar" y "coacciones" a parte de la plantilla de su musical 'Malinche'.

Cano, que ha sido puesto en libertad tras prestar declaración, ha sido denunciado como autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular, según han informado fuentes policiales.

"Esto es por apoyar a Ayuso, ya han ido a por toda su familia, y solo quedaba yo", ha asegurado el compositor.

"Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón es que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", ha explicado el músico.

Hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno

Cano ha calificado esta actuación de "persecución política" y ha reiterado que si se va a por él, "se va a por Ayuso". "Claramente, ahora mismo hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de Begoña Gómez, y como soy amigo de Ayuso y el único artista que se atreve a no decir 'soy comunista y de izquierda', porque no lo soy, ni lo seré, no soy idiota. Entonces, por todo eso, en la agenda está ir a por mí", ha lamentado.

"En una democracia de verdad, el juez decidirá si soy criminal o no, no la policía, que viene dirigida", ha apuntado también.