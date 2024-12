Frank Cuesta estalla con los políticos por la ley ELA: "Qué hijos de..."

Frank Cuesta no ha podido contener su indignación frente a la situación que viven las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El popular comunicador ha arremetido contra la clase política tras denunciar que, pese a la aprobación de la ley ELA hace más de 50 días, las ayudas económicas siguen sin llegar a los pacientes.

"Aún recuerdo hace como 50 días a todos los políticos aplaudiéndose a sí mismos porque decían que habían aprobado de nuevo la ley, que pasaba al BOE. Han pasado más de 50 días. Todos los días muere alguna persona con ELA y todavía no están recibiendo ninguna ayuda económica", afirma.

Cuesta también critica que mientras las personas con ELA esperan desesperadamente por las ayudas prometidas, el Gobierno prioriza destinar recursos a otros países y proyectos. "El Gobierno está mandando dinero a otros lugares... Qué triste y qué hijos de puta hay que ser dentro del Gobierno para aprobar otra vez la ley y tenerlos 50 días esperando", añade visiblemente enfadado.

Para Frank Cuesta, los aplausos y fotografías tras la aprobación de la ley solo reflejan una política de gestos vacíos que no soluciona los problemas reales de los enfermos: "Aprueban, se dan la manita, hacen la foto, y los enfermos siguen esperando por las ayudas. Qué hijos de puta, desde el primero hasta el último", sentencia.

Su discurso no deja a ningún partido político fuera del foco, señalando que la inacción es aplicable a todos: "Derechas, izquierdas, extremas y no extremas. Se aprobó la ley, y mientras tanto, la gente con ELA sigue muriendo porque no puede pagarse los tratamientos".