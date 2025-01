Figo critica duramente los actos por los 50 años de la muerte de Franco y pide que los gastos vayan a los afectados por la DANA: "El problema son los vivos"

La conmemoración organizada por el Gobierno español para marcar los 50 años de la muerte de Francisco Franco sigue generando reacciones en todas las direcciones. A través de su perfil en X (antiguamente Twitter), Figo ha expresado su indignación por el presupuesto destinado a estos eventos, argumentando que los recursos deberían utilizarse para ayudar a los damnificados por la reciente DANA que ha azotado Valencia y otras regiones.

Críticas de Figo en redes sociales

"Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años no se utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno. El mayor problema hoy en día son los vivos, no los muertos", ha escrito Figo en un tweet que refleja su malestar con un cuestionable uso de los recursos públicos.

Un despliegue cultural y educativo

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha programado un centenar de actividades para reflexionar sobre los 50 años desde la muerte de Franco, incluyendo exposiciones, música, teatro, cine, y hasta un 'escape room' itinerante que recreará aspectos de la España franquista. Según la historiadora Carmina Gustrán, comisionada del Gobierno para este aniversario, estas actividades buscan "invitar a la ciudadanía a la conversación" y fomentar un entendimiento profundo del impacto del franquismo en la sociedad española.

La iniciativa no solo se limita al territorio español, ya que instituciones como el Instituto Cervantes y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) participarán en actividades internacionales. Todo esto, con el propósito de "conocer, disfrutar y dialogar" sobre la historia reciente de España.