Fernando Simón pide disculpas por su polémico comentario sobre las enfermeras

Fernando Simón ha pedido disculpas por su polémico comentario sobre las enfermeras. El director del CCAES se ha referido al tema nada más comenzar su rueda de prensa en la que valora los datos del coronavirus en nuestro país.

"Ante una broma muy tonta, no fui capaz de responder correctamente", ha comenzado diciendo Simón, que ha añadido que sabe que su comentario pudo molestar a mucha gente: "Pido disculpas a personas y colectivos a los que les pudiera molestar".

El director del CCAES también ha dicho que sus palabras no corresponden a su manera de pensar: "La verdad es que lo siento casi más por mí. Me sabe mal por el esfuerzo de hace años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos de frases hechas que nada tienen que ver con mi forma de pensar".

Además, Simón ha comentado que intentará "no cometer más errores" de este tipo. "Tengo camino por delante para hacerlo mejor", ha terminado Simón sobre el tema.

El comentario de Simón sobre las enfermeras

La polémica se remonta a una charla en streaming con los hermanos Pou, que bromearon acerca de las preferencias de Simón.

"Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", preguntó uno de los hermanos, a lo que Simón contestó: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El comentario fue denunciado por el Consejo General de Enfermería, que exigió que Simón se disculpara con las enfermeras por chascarrillos "machistas y retrógrados". En una nota de protesta, el Consejo señaló que las enfermeras luchan desde hace décadas contra estos tópicos, por lo que consideran "grave" que vengan de alguien de carácter público.