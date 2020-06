Fernando Simón: "No podemos tener niños de 4, 5 o 6 años sentados en una silla varias horas sin moverse"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha opinado sobre las medidas recogidas en el plan del Ministerio de Educación para preparar la vuelta a clase a partir del próximo mes de septiembre. Asimismo, ha explicado que se han tomado en función de la evolución de la epidemia que prevén con la información de la que disponen actualmente: "Si hay rebrotes, habrá que replantear las cosas".

Simón ha afirmado que la vuelta al colegio hay que prepararla "con cuidado" y teniendo en cuenta que no se sabe cómo será la evolución de casos y la transmisión en septiembre, por lo que se ha preparado una entrada controlada y reduciendo los riesgos.

Entre algunas de las medidas planteadas están la obligatoriedad de las mascarillas y la distancia de seguridad a partir de los alumnos de 4º de Primaria, quedando exentos los grupos previos a este curso, lo que ha suscitado varias críticas por parte de algunos colectivos.

Simón ha asegurado que se deben entender las características específicas de cada grupo de edad y ante la pregunta de un periodista, que citaba un estudio del Instituto de Virología de Berlín sobre que la carga vírica en un niño es igual que en adultos, el doctor ha dicho que la "forma más fácil y segura de evitar la transmisión es encerrar a cada persona para que no tenga contactos, pero esto no se puede hacer".

"Si los niños pudieran aislarse completamente no habría riesgo, si desde los 3 hasta los 10 años tuvieran la capacidad de llevar la mascarilla y no relacionarse sería más fácil, pero hay que ser realista y proponer medidas factibles. No podemos tener niños de 4 o 6 años sentados en una silla varias horas sin moverse o tenerlos separados en el recreo. Hay que buscar mecanismos alternativos a las mascarillas. Por eso se ha propuesto al Ministerio de Educación es que cada grupo reducido conforme uno con la misma experiencia y se separe de los otros para que no haya transmisión", ha dicho.

Seguro que te interesa:

Celaá planea para el próximo curso grupos reducidos de alumnos hasta 10 años sin guardar distancias

Datos coronavirus: Sanidad registra un fuerte repunte en los contagios, con 167 en las últimas 24 horas

Coronavirus España: Nuevos casos hoy, muertos, datos actualizados y últimas noticias