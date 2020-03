Sanidad descarta que sea necesario cerrar los colegios para controlar el coronavirus

Explica que a la misma hora que se dieron los datos de ayer teníamos en España 178 casos; ahora mismo sabemos que tenemos 193. Dice que en China se han notificado 119 casos en las últimas 24 horas y afirma que "parece que la epidemia en China puede ser controlada".

"El fallecido por coronavirus es un caso importado"

Sobre el caso confirmado de muerte por coronavirus de un paciente el pasado 13 de febrero en Valencia, Fernando Simón afirma que se trata de un caso importado y que "en principio no ha transmitido el virus a otra persona; no se han detectado casos en todos los contactos que tuvo". Sobre la necropsia realizada a este paciente dice que "no se recomienda hacer una necropsia a cada caso de neumonía". "Lo que sucedió con este paciente es que no se encontró una causa de la muerte". Asegura que no se van a testar necropsias de pacientes antiguos,"no tiene sentido".

Por otro lado, afirma que en la Comunidad donde más se ha incrementado el número de casos es Madrid, que cuenta con 70 infectados, entre ellos, un niño de cuatro años.

"Cerrar los colegios no reduciría el riesgo de transmisión"

Sobre si la medida de cerrar los colegios puede ser efectiva, aclara que ", pero sí que podría incrementarlo en algunos grupos de interés, ya que los niños no se van a quedar en sus casas...". Además confirma que

Fernando Simón, ha asegurado que los niños tienen una evolución clínica "mucho más benigna" por el coronavirus y ha insistido en que "la mortalidad es realmente baja" en los niños. Ha destacado también que "cualquier enfermedad que afecte a los niños se tienen que valorar con mucho cuidado porque, además de ser un grupo muy sensible, pueden suponer núcleos de transmisión en sus familias".

Además, ha detallado que se ha comunicado a los colegios que "algunas aulas, algunos profesores o algunos contactos muy estrechos de los niños tienen que ponerse en cuarentena" cuando se detecta un contagio.

En cuanto a la convocatoria del 8M, comenta que es una convocatoria pública para España y no cree que haya que hacer alguna recomendación especial ahora mismo, aunque sí apunta que "una persona con sintomatología por gripe o por otra enfermedad no sería adecuado que asistiera a la manifestación del 8 M".

Hay identificados 14 casos sin vínculo epidemiológico

Asegura que ayer se adoptaron una serie de medidas en zonas de riesgo para mejorar la sensibilidad y un incremento de las medidas de información y comunicación que tiene que ser observadas por grupos de riesgo.

En cuanto a los datos actualizados de contagios, explica que hay identificados 14 casos que no tienen vínculo epidemiológico claro en Madrid, País Vasco y Andalucía. Siete de los 193 contagiados siguen en unidad de cuidados intensivos y "tenemos un total de 14 profesionales sanitarios infectados". Sobre los casos sin vínculo epidemiológico dice que hay 6 en Madrid, uno en el País Vasco, 3 en Andalucía y otros en investigación.

Sobre si se recomienda a los profesionales sanitarios que acudan a congresos, dice que "el ministerio avala la idea de que nuestro personal sanitario para estar disponible no puede exponerse a riesgos marginales por asistir a un congreso". "Necesitamos un sistema nacional de salud operativo y de calidad".

