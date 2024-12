Felicitaciones de Navidad y Año Nuevo: los mejores mensajes navideños para mandar por WhatsApp estas fiestas

Hay multitud de formas de felicitar la Navidad y en función de a quién quieras dirigir tu mensaje igual se puede adaptar mejor algún formato u otro. Aquí te dejamos una serie de opciones para que puedas encontrar la inspiración y triunfar con tus mensajes:

Aplicaciones para felicitar la Navidad

Una buena idea para aprovechar las nuevas tecnologías es utilizar una APP para crear nuestra felicitación y poder reenviarla por WhatsApp.

PicCollage: Grid & Story Maker: tarjetas de felicitación totalmente personalizadas

Portable North Pole: vídeos personalizados en los que será Papa Noel quién felicite

Christmas Photo: para crear tarjetas navideñas personalizadas

JibJab: con muchas plantillas para colocar tu rostro en diferentes siluetas y felicitar de manera original

Dr. Seuss Camera - The Grinch Edition: en la que puedes convertirte en el Grinch y mandar tu felicitación

Felicitación en vídeo

Para los más formales se puede optar por un vídeo estilo institucional como el de los presidentes de los equipos de fútbol. Para los más atrevidos y que quieran meter el sentido del humor, se puede hacer un vídeo recreando el discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey. El texto que decidas pronunciar ya es tu responsabilidad.

Los memes

No tienen mucha longevidad pero ya son un clásico que en Navidad suelen comenzar desde el mismo día de la lotería. Recibirás multitud en tu móvil así que guarda los que más te gusten y compártelos con quién desees, eso sí, vigila que no lo hayan mandado ya diez personas antes. Raro será que este año no recibas la del equipo de waterpolo o la de que en la noche del 7 al 8 de enero hay que retrasar la báscula cinco kilos. Son grandes clásicos que no fallan. Julio Iglesias y otros personajes clásicos no van a faltar.

La foto familiar

Otro de los clásicos. Una foto con los miembros cercanos de la familia en un entorno navideño. Como plus, puedes compararla con alguna del año anterior, especialmente si por ejemplo, hay algún miembro más en la familia. La envías por WhatsApp a tus contactos y si lo acompañas de un mensaje personalizado, el triunfo es seguro.

La manera tradicional

Con los avances tecnológicos los tradicionales Christmas han quedado relegados, y mirándolo así quizá sea un buen momento para volver a ser tradicional y mandar una tarjeta con nuestros mejores deseos. Siempre es recomendable personalizarlo para que el mensaje sea más conmovedor pero si te notas espeso, siempre puedes buscar inspiración con frases de felicitación en internet.

Sobre todo no te agobies ni te metas más presión de la cuenta por cómo felicitar. Para las personas a las que aprecias con saber que te acuerdas de ellos y tienes los mejores deseos en estas épocas, seguro que es más que suficiente.