Feijóo pide una mayoría suficiente para gobernar en solitario

Alberto Núñez Feijóo acusa al presidente del gobierno de haber metido "a cada español un pufo en deuda de 6.000 euros" sin haber adoptado ni una sola medida de ajuste en su gasto político y promete una auditoría económica, fiscal, de deuda y déficit y un 30% menos de ministerios si gobierna. "Salimos de la crisis del 96 y de la de 2011 y saldremos del 'shock' que se presenta en 2023", ha destacado.

El líder de los populares califica el nuevo impuesto a la banca como "una derrama" que comporta el riesgo de que lo paguen los ciudadanos y de que, si al final la banca recurre, el siguiente gobierno se vea obligado a devolverlo. También se ha mostrado crítico con respecto al impuesto a las eléctricas: "¡Fíjese qué broma!". Su propuesta, en contraposición con la del actual gobierno, es una exención del 99% a las que inviertan en España.

En cuanto al conflicto del castellano en las escuelas catalanas, asegura que "el español no será una lengua extranjera en Cataluña" y garantiza que protegerán tanto el catalán como el castellano actuando si se incumple la sentencia del 25%. Para ello pide a los españoles una "mayoría suficiente" aspirando a repetir los resultados de Andalucía, Galicia y Madrid para poder gobernar solo con ministros del PP.

Sobre la sentencia de los ERE reprocha la "prepotencia" del PSOE, pero afirma que no es un partido corrupto y dice no tener ningún interés en ver al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, entrar en prisión. Por otra parte, critica que el Partido Socialista quiera "levantar un monumento a los condenados" en lugar de explicar "por qué no se hace una automoción de censura".