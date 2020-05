Dos semanas después de que prácticamente la mitad de la población en España entrara en el siguiente ciclo de la ‘desescalada’, esta semana, los territorios de Madrid, Barceloa y Castilla y León que todavía no habían avanzado de fase, dan ese paso y a partir del próximo lunes entrarán en la fase 1 del plan de vuelta a la normalidad ideado por el Gobierno.

No habrá que solicitar cita previa para acudir a los negocios que estén abiertos, se puede ir al gimnasio con horario reservado previamente para hacer deporte de forma individual, estarán permitidas las reuniones familiares con ciertas restricciones y, entre otras cosas, se reabrirán mercadillos al aire libre, centros de culto, museos y teatros al 30% del aforo.

Otras de las principales novedades, una de las más esperadas por los españoles, será la apertura de las terrazas de bares, restaurantes y cafeterías con una ocupación del 50% de su capacidad admitida, según su licencia de actividad, respetando una distancia de dos metros entre mesas.

¿Están permitidas las visitas a familiares y seres queridos?

Sí, siempre y cuando no haya por medio personas con positivo en Covid-19 o que se encuentren en fase de aislamiento. No se podrá visitar a personas ancianas o a todas aquellas que estén incluidas en algún grupo de riesgo por ser vulnerables al coronavirus. Por el contrario, aún no se podrá visitar a personas o familiares que habiten en residencias de mayores hasta la última fase de la ’desescalada’, pendiente de saber aún cómo podrá realizarse.

¿Hasta cuántas personas pueden reunirse en la Fase 1?

Se permiten las reuniones de hasta diez personas, tanto en casa como en la calle. Se deberá mantener la distancia de seguridad de dos metros y respetar las medidas de higiene relativa a manos, evitando en la medida de lo posible el contacto físico. También se exige la ‘etiqueta respiratoria’, esto es, toser en el interior del codo, respetar la distancia de dos metros y, si no es posible, usar mascarillas. Estas no son obligatorias, pero sí recomendables. Sí es obligado su uso en el transporte público. Se deben evitar los lugares concurridos, las horas punta y las aglomeraciones de personas.

¿Qué novedades aporta la Fase 1 a los horarios?

Se mantienen los horarios y grupos de edad contemplados en la Fase 0: Los mayores de 14 años y menores de 70 años podrán pasear y hacer deporte de forma individual una vez al día (salvo deportistas profesionales o federados), de 6:00 horas a 10:00 horas o de 20:00 a 23:00 horas. Las personas dependientes, acompañadas de un cuidador, y los mayores de 70 años podrán salir a pasear de 10:00 horas a 12:00 horas y de 19:00 horas a 20:00 horas. Los niños, hasta tres por adulto, tendrán permitido salir a jugar al exterior de su casa, con juguete propio, de 12:00 a 19:00 horas. En algunas zonas de España, debido a la subida de las temperaturas, se ha pedido al Gobierno cambiar estas horas para evitar las franjas de más calor.

¿Está permitido sentarse a consumir en la terraza de un bar o cafetería?

Fuera del local y al aire libre, sí; dentro, no. Siempre que haya sitio en la terraza con el límite del 50% del aforo permitido. Sólo se podrán ocupar la mitad de las mesas que el establecimiento tenga permitido según su licencia municipal. Muchos ayuntamientos han reducido el cobro de los impuestos por la ocupación del espacio municipal, que también ha sido ampliado en muchos casos para ampliar la distancia entre clientes. Hasta la Fase 2 no se permitirá el consumo en el interior de los locales de hostelería, con el 50% del aforo permitido dentro y fuera.

¿Cuántos personas pueden compartir coche?

Si son habitantes del mismo hogar, porque conviven juntos, pueden ocupar un vehículo de hasta nueve plazas.

¿Puedo salir de mi localidad?

Sí, se permitirán los desplazamientos fuera del término municipal, pero siempre dentro de la provincia si esta, de forma completa, ha accedido a la Fase 1.

¿Está permitido ir de compras?

Únicamente está permitida la apertura de los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados, a los que se podrá acudir como clientes sin cita previa. Esa es la principal diferencia con relación a la Fase 0. Estará permitido el acceso hasta cubrir un 30% del aforo permitido en la licencia de apertura. Siempre se deberá mantener la distancia de dos metros y deberá permitirse un horario de atención preferente para personas mayores. Los locales deberán desinfectarse, como mínimo, dos veces al día por parte de los propietarios.

¿Y a los mercadillos y centros comerciales?

Sí, los mercadillos al aire volverán a abrir, aunque se aumentará la distancia entre puestos y en los pasillos de circulación para permitir que se cumpla la distancia de seguridad. Se permitirá el 25% de la ocupación para los puestos y un tercio del aforo por parte de los clientes. La regulación del aforo correrá a cargo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que siguen dependiendo del Gobierno. Los centros comerciales y grandes superficies todavía no podrán abrir. Sólo los establecimientos con menos de 400 metros cuadrados.

¿En qué cambian los funerales y entierros con respecto a la Fase 0?

Se podrán realizar velatorios con un máximo de 15 personas si se realizan al aire libre o de diez si se producen en espacios cerrados. La comitiva para el enterramiento también queda limitado a 15 personas, sin contar a la persona responsable del ritual funerario y de los operarios que trabajan para el cementerio y/o crematorio.

¿Abrirán los centros de culto e iglesias?

Sí, con limitación de acceso para un tercio del aforo permitido.

¿Podré ir al gimnasio e instalaciones deportivas?

Sí, pero con restricciones. Sin los espacios son al aire libre y el deporte que practico no requiere de contacto (como tenis, ciclismo o atletismo, entre otras actividades) podré usar esas instalaciones. Tendré permitido acudir al gimnasio de manera individual, con cita previa en el centro, siempre que no entre en contacto con otros usuarios, acudiendo al recinto vestido con mi ropa de deporte y duchándome en casa, sin hacer uso de los vestuarios.

¿Podrán recibir atención las personas con discapacidad, terapias de atención temprana, rehabilitación, atención temprana y/o psicosociales?

Sí, se permitirá la atención en domicilios y centros, respetando siempre las medidas de higiene y de aforo permitidas por el Gobierno.

¿Abrirán los teatros y museos?

Sí, los espectáculos culturales abrirán para menos de 30 personas en espacios cerrados, siempre que esta cifra no supere el 30% del aforo permitido. Los espectáculos al aire libre se permitirán con un límite de asistencia de 200 personas, tratando de mantener las distancias de seguridad, las medidas de higiene y la ‘etiqueta respiratoria’. Podrán visitarse los museos con un límite de aforo restringido al 30% y con la entrada adquirida previamente para evitar colas y aglomeraciones.

¿Y los hoteles?

Se producirá la reapertura de los hoteles sin que esté permitido el uso de las zonas comunes como comedores, salas de ocio, piscinas o gimnasios, entre otras. De hecho, el baño en las piscinas no privadas no está permitida en esta Fase 1.

¿Podré ir a la playa?

Dependerá de cada municipio. En algunas ciudades se permite pasear por la playa y nadar en el mar, pero con limitaciones de horarios y restricciones, como el uso de gorro. Los deportistas acuáticos pueden realizar su actividad con horarios determinados, accediendo por una zona limitada y mostrando su identificación federativa.

¿Y qué ocurre con las actividades pesqueras y agrolimentarias?

Podrán realizarse en ambos casos siempre que se cumpla con todas las medidas de seguridad.

