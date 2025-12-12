La Familia Real envía su felicitación de Navidad con un homenaje al mundo rural

La Casa Real ha publicado la felicitación navideña de los Reyes, la Princesa y la Infanta con una fotografía de los cuatro en la localidad asturiana de Valdesoto. Una escena para reconocer a los pequeños municipios y sus comarcas. En la imagen se ve a doña Letizia y a la princesa Leonor en primer plano sentadas sobre un muro de piedra y, de pie, detrás de ellas, a don Felipe y a la infanta Sofía. Los cuatro sonrientes y con ropa informal.

El encabezamiento que acompaña al 'christmas' de la Familia Real dice: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026". En la parte interior añaden el mensaje: "Con todo nuestro afecto y los mejores deseos". Ambos mensajes tanto en castellano como en inglés y con la firma de los cuatro. La felicitación cierra con el escudo y el lema de la Casa Real: "Servicio, compromiso y deber".

Fotografías de la postal elegida por el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para felicitar la Navidad | Casa de S.M. el Rey

Para la tipografía, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte de 'El Quijjote', se ha elegido la 'ibarra real nova' que fue diseñada en el siglo XVIII y utilizada para la edición del libro cervantino de 1780 realizada, además, para la Real Academia Española.

La felicitación de los eméritos

La Casa Real ha difundido también la felicitación de los Reyes eméritos, don Juan Carlos I y doña Sofía, como es habitual desde la abdicación del anterior jefe de Estado. En el caso de los eméritos, mandan el mensaje de "Feliz Navidad y próspero Año Nuevo", el cual se lee en el interior, junto a un "2026" manuscrito y las correspondientes firmas.

Fotografías de la postal elegida por los Reyes Eméritos para felicitar la Navidad | Casa de S.M. el Rey

Esta felicitación está protagonizada por los cinco perros -dos Cocker Spaniel negros, dos Schnauzer miniatura blancos y un pequeño Peekapoo- junto a un árbol navideño. Cabe destacar que los perros viven con doña Sofía en España y fue en su residencia en el Palacio de la Zarzuela donde se tomó la foto, ya que don Juan Carlos reside desde 2020 en Abu Dabi con motivo de sus problemas fiscales.