Estas son las zonas básicas de Madrid que continúan y salen del confinamiento a partir del lunes

La Comunidad de Madrid no ha sumado hoy nuevas zonas básicas de salud a las ya existentes con restricciones, en once de ellas y seis municipios acabarán estas limitaciones el próximo 7 de diciembre, mientras que otras tres se prorrogarán hasta el día 14 por no haber alcanzado los resultados esperados. Estas tres últimas son las de Guzmán El Bueno y La Elipa, en el municipio de Madrid, y en La Moraleja (Alcobendas), según ha informado la directora general de Salud Pública, acompañada por el viceconsejero de Salud Público, Antonio Zapatero. Andradas ha informado asimismo de que en 200 de las 286 zonas básicas de salud la incidencia acumulada a 14 días es inferior a 250 casos por 100.000 habitantes.

Se levantan así las restricciones en once zonas y seis localidades de la región, donde se han experimentado bajadas en el número de contagios por encima del 50 por ciento y la tendencia de incidencia por coronavirus ha registrado un descenso mantenido.

Las zonas básicas que a partir del lunes quedan sin limitaciones de movilidad

Daroca, en Ciudad Lineal y Vicálvaro-Artilleros en el distrito de Vicálvaro, en el municipio de Madrid;

Cuzco, Alicante y Castilla la Nueva en el municipio de Fuenlabrada;

Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo y Collado Villalba Estación, en el municipio de Collado Villalba;

Alpedrete y Galapagar.

Por su parte, las seis localidades que quedan excluidas de las limitaciones de movilidad son Moralzarzal; El Boalo-Cerceda-Mataelpino en la zona básica de salud de Manzanares el Real; los municipios de Colmenar de Oreja, Chinchón y Villaconejos en la zona básica de Colmenar de Oreja; y los municipios de San Martin de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, en la ZBS de San Martín de Valdeiglesias. "Han sido cinco semanas de medidas restrictivas duras, que han sido adoptadas durante dos períodos de incubación y una semana adicional, y este esfuerzo realmente hay que reconocérselo a los vecinos", ha señalado Andradas. Continuarán en las zonas básicas de salud de Guzmán el Bueno y la Elipa, en el municipio de Madrid y la zona básica de La Moraleja en Alcobendas. En estos tres núcleos se prorroga la vigencia de la Orden por siete días naturales, es decir, desde las 00 horas del 7 de diciembre hasta las 00 horas del 14 de diciembre. Asimismo, siguen vigentes las restricciones de movilidad, hasta el lunes 14 de diciembre, en la zona básica de Barcelona, en Móstoles.

La restricciones

Antonio Zapatero ha señalado que no se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas y las cabalgatas será en recintos "acotados". Las nuevas medidas "excepcionales y temporales" se publicarán este sábado en una orden de la Consejería de Sanidad y hacen referencia a la obligación de los ayuntamientos de adoptar medidas de control de aforo en aquellas vías o espacios públicos en los que se prevea una alta densidad de afluencia de personas. "No se podrán organizar actos para festejar las 12 campanadas de fin de año en plazas o vías públicas y las cabalgatas de Reyes y los conciertos navideños en la vía pública solo podrán realizarse en recintos acotados, con el público asistente sentado y no se podrá superar el 50 por ciento del aforo", ha señalado. Igualmente, los belenes y belenes vivientes solo se podrán instalar en recintos acotados, con un 50 por ciento del aforo y se garantizará el respeto a la distancia mínima de seguridad.