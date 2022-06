La dura crítica de Pérez Reverte a los que abandonan a sus mascotas en verano: "Hijos de ..."

LEER MÁS Así abandonaron dos mujeres a un perro dejándolo atado a una verja frente a una protectora de animales

Con la llegada de las vacaciones de verano, decenas de perros y otras mascotas como los gatos, son abandonados en las carreteras y calles de España. En nuestro país hay nueve millones de perros y seis millones de gatos que viven con las familias.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía denuncian que las familias que abandonan a estos seres vivos obligados a convertirse en "juguetes rotos". Además, recuerdan que los animales al final pagan el precio de ser caprichos irresponsables de las personas.

Asimismo, la pandemia del coronavirus que comenzó el pasado marzo de 2020, fomentó que adoptasen animales de compañía. Sin embargo, tras el final del confinamiento, las cifras de abandono volvieron a crecer.

Los animales que son devueltos lo pasan fatal

Por su parte, desde la protectora de animales Gatocan asegura que no ha notado precisamente el repunte de adopciones por la pandemia, pero ha explicado que los animales no son el regalo ideal para los niños, porque son seres vivos que disfrutan o sufren cada una de las decisiones que se adoptan respecto a ellos.

"Los animales que son devueltos lo pasan fatal. En uno o dos días no se atreven a probar alimento. Miras sus ojos y ves las pupilas totalmente dilatadas del miedo", declara Beatriz Martín de Gatocan. Y añade: "Parece que es gente que no saben lo que se llevan a casa, no se dan cuenta de que son seres vivos y luego todo se les hace un mundo y los devuelven. No sé si es falta de raciocinio, de interés o de sensibilidad, pero quienes lo pagan son los animales".

La opinión de Pérez Reverte sobre quienes abandonan los animales

El escritor y periodista Arturo Pérez Reverte también se ha pronunciado sobre el tema a través de sus redes sociales. En un escueto mensaje publicado en su cuenta de Twitter acompañado de una imagen de un perro abandonado, Pérez Reverte ha dejado muy clara su opinión sobre las personas que abandonan a los animales.

"Con las vacaciones de verano a punto de caramelo, me pregunto cuántos hijos de puta se estarán planteando hacer esto", sostiene el escritor.