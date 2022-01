Así abandonaron dos mujeres a un perro dejándolo atado a una verja frente a una protectora de animales

En la madrugada del 2 de enero, un coche aparcó delante de una protectora de animales para abandonar a un perro. Era un coche blanco que aparcó, estuvo un rato parado y volvió a ponerse en marcha para aparcar unos metros más adelante.

Del vehículo se bajaron dos personas, aparentemente mujeres, dejaron un cuenco con agua y pienso y luego volvieron con un perro al que dejaron atado en la verja de la protectora. Posteriormente, se marcharon dejando al animal atado, que se soltó poco tiempo después, atravesó los barrotes y desapareció en una finca cerca de la protectora.

Estas fueron las imágenes que desde la protectora de 'Os Palleiros' vieron a través de sus cámaras de seguridad cuando recibieron un aviso al día siguiente de que un perro había aparecido muerto después de ser atropellado en una carretera. Denunciaron el hecho a las autoridades, que se encuentran investigando el suceso y si efectivamente el animal abandonado es el mismo que fue atropellado.

En Como el perro y el gato, hablamos con Gloria, presidenta de la protectora de animales donde abandonaron al animal, que reconoce sentir "mucha rabia, impotencia e indignación", ya que no comprende cómo una persona puede llegar al extremo de abandonar un animal así cuando siempre hay otras vías más viables, "hablar con la protectora, ponerlo en conocimiento de las autoridades, etc".

Según explica, una de las personas que dejó al perro se defiende diciendo que tenía un viaje a las 4 de la mañana, que el perro era uno que estaba entrando en su finca y que ellos siempre lo echaban, pero que volvía. Afirma que dice que intentó agotar todas las vías, pero que nadie le hizo caso, "cosa que dudo".

"Ahora el caso está en manos del Seprona porque la señora llamó por teléfono a la protectora y pidió hablar conmigo, pero no quiero hacerlo porque está denunciado a las autoridades. Yo puedo entender que el perro no sea suyo, pero no un abandono y que el animal acabe así", asegura.