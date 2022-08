Las diferencias entre el Ibuprofeno y el naproxeno

Los españoles somos grandes consumidores de antiinflamatorios. De hecho, varios de ellos ocupan los primeros puestos de la lista de los medicamentos más vendidos en nuestro país.

Dentro de este campo, el Ibuprofeno es uno de los compuestos más conocidos y consumidos para tratar todo tipo de dolores e inflamaciones.

Algo parecido es lo que ocurre con el Naproxeno, una alternativa cada vez más conocida y utilizada, con efectos similares, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahora bien, ¿cuáles son sus usos y composición?

Naproxeno e Ibuprofeno: similitudes y diferencias

Según informa Valdemecum, el Naproxeno es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroideo que funciona inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. Se trata de un conjunto de sustancias que afectan y actúan sobre diferentes sistemas del organismo, entre os que se incluyen el sistema nervioso, el músculo liso, la sangre y el sistema reproductor.

Además, estas sustancias juegan un papel muy relevante a la hora de regular diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del aparato digestivo.

El Naproxeno se utiliza para el tratamiento sintomático del dolor y la fiebre, así como complemento en terapia con antibióticos en infecciones de las vías respiratorias.

No obstante, no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad a esta sustancia, ni en caso de que otros analgésicos, antipiréticos y/o antiinflamatorios no esteroideos (AINE) hayan provocado síndromes asmáticos, rinitis o urticaria.

Tampoco deben consumir esta sustancia las personas bajo tratamiento con anticoagulantes orales, gastritis aguda o úlcera duodenal o anemia, entre otros. Del mismo modo, en pacientes con historia de enfermedades gastrointestinales, el Naproxeno deberá administrarse bajo estrecha supervisión.

Por otro lado, el Ibuprofeno, tal y como explica el Diario Farma, es un fármaco perteneciente al grupo de los AINE y genera los mismos efectos que el Naproxeno:

Analgésico: reducción de dolor

antiinflamatorio: reduce la inflamación

antipirético: combate la fiebre

Se trata de un fármaco eficaz para combatir tres tipos de síntomas muy frecuentes en muchas enfermedades y dolencias comunes, lo que ha llevado a su uso generalizado.

No obstante, si bien este medicamento es un gran aliado a la hora de enfrentarse a muchos síntomas, es importante tener en mente que el Ibuprofeno conlleva efectos secundarios indeseables:

Puede generar irritación de la mucosa del estómago, de modo que, si lo utilizamos de forma intensiva o durante periodos prolongados de tiempo, puede favorecer la aparición de una úlcera gastroduodenal . Para evitar este efecto, es importante consumir el Ibuprofeno con el estómago lleno.

. Para evitar este efecto, es importante consumir el Ibuprofeno con el estómago lleno. En el caso de aquellos que padezcan asma, puede favorecer la aparición de una crisis asmática.

Estudios recientes advierten de que los AINE pueden asociarse con un mayor riesgo de aumento de la presión arterial y, con ello, mayor probabilidad de sufrir trastornos trombóticos.

Otra diferencia entre ambos se encuentra en la durabilidad de sus efectos. el Ibuprofeno actúa antes, pero el Naproxeno mantiene sus efectos durante más tiempo (alrededor de unas diez horas frente a las seis del Ibuprofeno).