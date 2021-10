Día de Todos los Santos: ¿Cómo serán los entierros del futuro?

LEER MÁS La lluvia llega a España durante el puente de Todos los Santos: estas son las zonas más afectadas

Con motivo del Día de Todos los Santos, una empresa ha publicado un estudio en el que analiza las principales tendencias que marcarán el futuro del sector funerario en España. "Nuestro país se encuentra a la vanguardia en infraestructura funeraria y contamos con empresas pioneras; pero la gran oportunidad vendrá con la digitalización", han asegurado.

¿Cuáles serán las tendencias del futuro?

Del informe se desprende que el 60% de los españoles contrataría servicios funerarios por Internet si estuvieran disponibles frente al 39% que lo hubiera hecho antes de la pandemia.

Además, el 87% de los españoles solicita servicios funerarios cada vez más ecológicos, y el 38% estaría dispuestos a pagar más por ello. En el caso de algunas funerarias, más del 77% de los ataúdes vendidos en 2019, tenían incluso sello ecológico.

El estudio también muestra que la realización de vídeos conmemorativos de las personas fallecidas ha crecido en los últimos años y más de la mitad de las personas entrevistadas (54%) compartiría estas memorias multimedia del fallecido en un velatorio o una ceremonia de despedida.

¿Se extenderá la moda de los funerales online?

Durante la pandemia, se extendió una forma de asistir a los funerales para aquellos que no podían acudir a las ceremonias por culpa de las restricciones: se trata de los funerales online. Esta forma de despedir a un ser querido no se encuentra entre las preferidas por los ciudadanos, ya que un 68% de los encuestados preferiría no asistir a este tipo de actos por streaming en la época de la post pandemia.

El estudio también analiza la importancia de las redes sociales en este sector, y es que cada vez se usan más para dar el pésame. De hecho, en España, el 74% de las personas usa habitualmente mensajes privados a través de plataformas como WhatsApp para enviar condolencias.

Enviar cenizas al espacio, otra de las tendencias

El aumento de la contratación de servicios funerarios anticipados es otra de las tendencias del futuro. Según el informe, el volumen de primas de los seguros de decesos creció un 79% entre 2005 y 2019, y que el 47% de la población española dispone de este seguro.

El documento también constata el aumento de las incineraciones y precisa que España, con 464 hornos crematorios, se sitúa como el estado de Europa con mayor número de instalaciones de este tipo, muy por encima de los 185 de Francia o los 164 de Alemania. Según estimaciones de la patronal del sector funerario, para el año 2025 las cremaciones supondrán el 60% del total y una de las tendencias para el futuro será el envío de las cenizas al espacio.