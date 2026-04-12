Detenido un hombre por quebrantar una orden de alejamiento tras la muerte de una mujer precipitada desde una terraza en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge.

El suceso ha tenido lugar hacia las 04:30 horas de la madrugada en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, según ha informado la Policía Municipal de Pamplona a EFE.

El detenido tenía una orden de alejamiento

La Policía Municipal de Pamplona está investigando si la mujer se ha precipitado de la terraza de manera accidental o si el detenido, que tenía una orden de alejamiento, ha tenido algo que ver en el suceso.

Agentes de la policía científica de Policía Nacional han hecho una inspección técnica del lugar de los hechos.