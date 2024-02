El déficit de plazas en residencias para personas mayores aumenta cada vez más desde la pandemia

Cada vez hay más personas mayores en nuestro país y no hay plazas suficientes en las residencias. La oferta aumenta, pero no en la misma proporción que la población mayor de 65 años en España. En 2021 y 2022, incrementaron en 9.541 las plazas residenciales, apunta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, pero la población de 65 años aumentó en más de 380.000 personas en el mismo período. A inicios de 2023 había 398.575 plazas residenciales para mayores. El informe expone que aumenta en número y porcentaje las plazas residenciales de financiación pública, pero son necesarias 85.814 plazas residenciales para alcanzar 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años y no menos de 30.000 plazas para atender la demanda actual de personas en situación de Dependencia Severa o Grandes Dependientes.

Aumentan las plazas pero no es suficiente

"Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumento" expone la Asociación. "El resultado es un mayor déficit de plazas año a año: si en 2014 faltaban 533.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 85.814". Serían necesarias, por tanto, unas 30.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III). Las últimas estadísticas del IMSERSO de diciembre de 2023 recogen que hay en lista de espera de ser atendidas 71.776 personas con Grado II y III y más de 61.721 pendientes de valorar, lo que elevaría la cifra hasta las 133.497 personas.

Estas son las cinco comunidades con mayor déficit de plazas sobre la ratio de 5% de mayores de 65 años:

Andalucía con -32.670

La Comunidad Valenciana (-24.843)

Galicia (-13.850)

Cataluña (-11.200)

Canarias (-9.400)

Y las cinco comunidades con mayor equilibro en ratio de plazas son:

Castilla y León (17.234 de superávit)

Castilla- La Mancha (7.010)

Aragón (5.043)

Extremadura (3.888)

Asturias (1.274)

Casi 7 de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública, unas 272.702 frente a las 127.873 privadas. La Asociación expone que ello "incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio".

El sector reclama desinstitucionalización

José Manuel Ramírez Navarro, el Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuenta a Onda Cero que "se necesita disponer de datos y referencias fiables para una planificación en este sector. En primer lugar, el ministerio de derechos sociales anunció acuerdo con el INE para incluir los centros residenciales en el plan estadístico nacional en 2022. Una buena noticia que permitiría conocer con todo rigor y en el propio año los datos de este sector y, sin embargo, estamos a 2024 y el INE sigue sin publicar dichos datos".

Si volviera a haber otra epidemia, seguramente, no tendríamos los datos de las residencias que existen en España, características que tienen y que condiciones se dan en esos centros residenciales. Por eso es necesario que el estudio sea público

"Venimos también advirtiendo y le pedimos al IMSERSO que proponga al consejo territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores. Ya que la referencia de la población mayor de 65 años resulta inadecuada a esta sociedad actual, cuando la media edad actual delas personas mayores en residencias se sitúa en torno a los 85 años. Por otra parte, tenemos que decir también que hay que recorrer un camino en el tema de desinstitucionalización, tal como plantea acuerdo general y hay personas esperando residencia y hay déficit de 30.000 plazas residenciales para personas en situación de dependencia que en estos momentos solicitan una plaza residencial. También hay que reforzar los servicios de atención domiciliaria" puntualiza Ramírez Navarro.