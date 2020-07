Estudio seroprevalencia: se mantiene en el 5,2% el porcentaje de españoles con anticuerpos frente al coronavirus

La directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, ha presentado este lunes los resultados de la tercera oleada del Estudio de seroprevalencia, realizado entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, para ver qué porcentaje de personas han desarrollado anticuerpos frente al coronavirus.

En las dos primeras oleadas del estudio, se confirmó que los españoles estaban lejos de tener inmunidad de grupo. La primera arrojó un 5% de ciudadanos con anticuerpos frente al COVID-19 y la segunda, un 5,2%.

Esta tercera oleada mantiene los datos de la anterior y, según ella, sólo el 5,2% de los españoles han desarrollado anticuerpos frente al virus. Tampoco hay mucha variabilidad en cuanto a la distribución geográfica, que es muy parecida a la de los resultados anteriores.

Se atenúa la diferencia por sexos

La diferencia por sexos se ha atenuado y tiene casi la misma prevalencia en hombres que en mujeres, y se confirma que hay más anticuerpos en las personas que han tenido síntomas y que estos son más fuertes en las personas que han tenido pérdida de gusto y olfato.

También han reconocido la altísima participación, con el 77% de las personas contactadas (68.296 participantes), de los que el 91% ha proporcionado además una muestra de sangre. En estas tres rondas, se han hecho más de 196.000 test y más de 174.000 muestras de sangre.

Marina Pollán ha informado que entre los profesionales sanitarios, tanto los que trabajan en centros sanitarios la tasa de prevalencia de anticuerpos es del 10%, y del 7,7% entre los que trabajan en residencias de ancianos.

El 14% de los contagiados ha perdido los anticuerpos

Otro de los datos destacados por las expertas del informe es que de entre los resultados de la primera oleada a la tercera, el 14% se ha seronegativizado, es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. La "pérdida" de los anticuerpos fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma (11% entre las rondas 1 y 2, con información más precisa) y mucho menos frecuente en los participantes con una PCR positiva (0,5%) y en aquellos que describieron pérdida súbita del olfato o del gusto (2,6%).

Esto, según ha informado Yotti, demuestra que se sigue "sin conocer" la enfermedad. Precisamente por este motivo, tanto Yotti como Pollán han mandado un mensaje de "prudencia" a las personas que han padecido el Covid-19 porque no está confirmado que tengan una inmunidad completa al virus. "Lo que vemos en este dato es la incertidumbre que están evidenciado los datos", ha dicho la directora del Instituto de Salud Carlos III, a lo que Pollán ha añadido que un test que no detecte anticuerpos no significa que no estén presentes.

Por otra parte, se ha observado una tasa global de seroconversión (personas que no tenían anticuerpos en la primera oleada y que los han desarrollado a lo largo del estudio al tener contacto con el virus) del 0,9 por ciento entre la ronda 1 y la ronda 2, un porcentaje algo menor (0,7%) entre la ronda 2 y la ronda 3. Estas cifras reflejan la "baja aparición" de nuevas infecciones tras el confinamiento.

Se mantiene la variabilidad geográfica

Existe bastante variabilidad geográfica en el porcentaje de seroprevalencia. Algunas provincias se sitúan en un 2-3%, mientras que otras superan al 10%, registrándose los porcentajes más altos en la zona centro de la península.

El porcentaje también es mayor en los núcleos de población con más de 100.000 habitantes en comparación con municipios con menor población (6% y 4%, respectivamente). Asimismo, Pollán ha informado de que no se observan diferencias entre hombres y mujeres y, en cuanto a la edad, la prevalencia de anticuerpos IgG anti SARS-CoV-2 es ligeramente menor en niños y adolescentes (alrededor del 3,5%), con escasas variaciones en adultos.

Primera y segunda oleada del estudio

El objetivo del trabajo, que comenzó el pasado 27 de abril y que ha sido realizado en tres oleadas, ha sido estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus en España mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Para ello, se han estudiado, en tres oleadas, a 68.296 personas de todas las edades, comunidades y provincias, a las cuales se les ha invitado a participar por teléfono.

El 13 de mayo y el 4 de junio se presentaron las dos primeras rondas del estudio de seroprevalencia. La primera de ellas tomó muestras a 60.983 personas, y arrojó como principal conclusión que únicamente el 5% de la población española había generado anticuerpos frente al COVID-19.

El informe reveló también una gran variabilidad entre territorios, con comunidades como Murcia, Ceuta, Melilla, Asturias y Canarias que presentaron prevalencias inferiores al 2%, mientras que en comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid, superaron el 10%.

Respecto a la segunda oleada, el porcentaje de personas con anticuerpos se incrementó ligeramente ascendiendo a un 5,2% respecto a la primera tanda, y se mantuvo la variabilidad entre territorios. En relación al tamaño de los municipios, se reflejó un leve incremento de la tasa de prevalencia en las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes respecto a la primera oleada, con un aumento del 6,8% (6,4% en la primera).

Esta oleada confirmó también que un tercio de las personas que tuvieron la infección eran asintomáticas y que del total de estas, en ambas oleadas, el 2,8% generó anticuerpos. Otra de las conclusiones fue que el número de personas que manifestaron síntomas en las últimas dos semanas disminuyó en la ronda dos respecto a la uno y que es posible que los asintomáticos no transmitieran igual el virus porque tienen menor carga viral.

