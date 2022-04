Cuatro despedidas de soltera en un vagón: sin mascarillas, de botellón y fumando en el tren

El pasado 22 de abril, Javier Doncel, un pasajero de Renfe, presenció un incidente en el vagón 4 del Intercity Torre del Oro, tren 00697, que cubre el trayecto Barcelona-Cádiz.

Cuatro despedidas de soltera en el vagón con conga incluida

Javier, que también es maquinista, cuenta a Ondacero.es que en el vagón 4 de ese tren había cuatro despedidas de soltera y que desde que él se subió al tren, en Alcázar de San Juan, el revisor no pasó y no se sabía "dónde estaba". "Llevo cuatro años trabajando como maquinista y nunca me había pasado que el revisor no me pidiera el billete", asegura el afectado.

Puesto que nadie hacía nada y el revisor no pasaba, Javier, al presenciar como un grupo de mujeres que estaban de despedida se paseaban por el vagón sin mascarilla, con cubata y cigarrillo en mano y haciendo la conga, decidió denunciar lo que estaba ocurriendo a la organización Nofumadores.org, después de llamar la atención a las mujeres que estaban fumando.

La respuesta de una de ellas fue: "llama al revisor si quieres". Además, el pasajero cuenta que no vio al revisor hasta que se bajó en Córdoba y cuando le comentó lo ocurrido, éste le dijo que si quería poner una queja "pusiera una reclamación".

Javier explica también que "al no saber qué hacer en esos casos si no encuentras al revisor, decidí hablar con la asociación para que tuviera algo de visibilidad".

Sentí estupor ante lo que estaba viviendo

El pasajero afectado reconoce que al ver que las mujeres fumaban en el habitáculo de la puerta del vagón y en los baños, sintió "estupor". Además, reconoce que hoy pondrá la reclamación a Renfe sobre lo ocurrido y espera que ante este tipo de situaciones los revisores y personal de seguridad de Renfe "no se escondan".

"Desde la pandemia me estoy dando cuenta que los revisores pasan cada vez menos por los trenes porque están cansados de decirle a la gente que haga las cosas bien y hay algunos revisores que desisten de hacer su trabajo correctamente", denuncia Javier.

"Fue una fiesta de cigarros con la aquiescencia de Renfe"

La ONG Nofumadores se hizo eco de lo ocurrido y lo denunció en sus redes sociales, y tal y como han asegurado en un comunicado, exigen a Renfe responsabilidad por haber permitido fumar en el tren a mujeres que celebraban una despedida de soltera "descontrolada", mientras el personal de la compañía ferroviaria "permanecía escondido en la cabina sin actuar y sin llamar a la policía".

"Renfe debió inmediatamente expulsar a las infractoras del tren y ponerlas a disposición de la Policía Nacional", afirma la presidenta de la ONG Nofumadores, Raquel Fernández Megina, en el comunicado.

Renfe dice que está recopilando información para tomar medidas

Fuentes de Renfe afirman a Ondacero.es que la empresa "no tolera este tipo de actitudes en sus trenes" y que están recopilando toda la información para tomar las medidas que correspondan: "agradecemos a Nofumadores.org que nos hayan puesto en conocimiento estos hechos para poder evitar que se puedan repetir en el futuro".

"Cuando se detectan comportamientos incívicos se avisa a los viajeros implicados y si fuera necesario se pone en conocimiento de la policía", aseguran desde Renfe.