Hasta cuánto tiempo puedo dejar a mi perro solo en casa: el límite para evitar que te multen

El cuidado de una mascota conlleva tiempo y debemos ser conscientes de la disponibilidad de tiempo que tendremos si decididmos recibir a un perro en nuestra casa. Por eso, la nueva Ley de Bienestar Animal establece un límite de tiempo en el que un perro puede quedarse solo.

¿Cuánto tiempo puedo dejar a mi perro solo en casa?

La nueva norma establece que una mascota puede quedarse sola sin supervisión hasta tres días consecutivos, a excepción de un perro. La ley que entra hoy en vigor recoge que en el caso de los perros se limita el tiempo que pueden pasar solos en casa a 24 horas.

Si se incumple este límite, el propietario puede ser multado hasta los 10.000 euros. En el caso de los perros de trabajo (perros policía, pastores, perros de asistencia..) se puede superar ese límite de 24 horas siempre y cuando tengan microchip y una caseta donde guarecerse de la climatología adversa.

Aunque el límite está establecido en 24 horas, es demasiado tiempo para dejar solo a un animal de manera habitual. Lo recomendable es que un perro adulto no pase más de seis horas solo sin vigilancia. Si se trata de cachorros, el tiempo no debería superar las dos horas. Y si son perros ancianos, no deberían quedarse solos más de seis horas.

¿Por qué no es bueno dejar a un perro solo?

Al pasar deasiadas horas solo, un perro puede sentir miedo, tristeza, soledad y ansiedad. Además, si no se le saca a pasear, el perro tendrá que hacer sus necesidades en casa. Algunos canes pueden desarrollar problemas de comportamiento y pueden llorar, destrozar cosas en casa...