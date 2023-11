Cuánto dura el Black Friday 2023: las marcas y tiendas que ya tienen descuentos

En noviembre muchas son las personas que empiezan a comprar los regalos de cara a Navidad y como cada año, otras tantas aprovechan los grandes descuentos del Black Friday para ahorrar en esa lista de regalos.

A pesar de que su origen reside en Estados Unidos, este viernes negro ya se ha convertido en un día popular también en España. Fue en 2011 cuando se importó con el cambio de la normativa que regula las promociones y periodos de rebajas en los comercios del país.

El Black Friday se celebra este viernes 24 de noviembre, un día después de Acción de Gracias. En sus inicios, se trataba de una sola jornada de descuentos, pero son muchas las tiendas y marcas que aprovechan para ampliar las promociones durante todo el fin de semana. Esta Black Week 2023 se celebra hasta el domingo 27.

¿Qué tiendas y marcas tienen descuento?

Son pocas las marcas o tiendas que no se unen a este día de ofertas, normalmente es el pequeño comercio el que no participa porque su margen de beneficio no es tan amplio como el de los negocios más grandes.

Amazon, El Corte Inglés, Media Markt, Fnac, Apple, GHD o Inditex tendrán rebajas estos días.

Cuándo empiezan los descuentos en las principales marcas