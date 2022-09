Cuándo se comenzará a aplicar la vacuna española contra el Covid-19: esto es lo que dice el Gobierno

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado optimista en cuanto a la llegada al mercado de la vacuna española de Hipra contra el covid-19, asegurando que se está a la espera de su incorporación al sistema para comenzar su aplicación.

Durante un acto institucional que ha servido de punto de partida para la administración de la segunda dosis de refuerzo a mayores de 80 años de toda España, Darias ha señalado que esta campaña se centrará en personas residentes en centros de mayores, centros de discapacidad, y aquellos con condiciones de riesgo; como paso previo a la aplicación de la vacuna para el grupo etario de mayores de 60 años.

"No vamos a parar, iremos de la mano pero siempre avanzando, inmunizando, vacunando... vacunar, vacunar y volver a vacunar", ha abundado.

Ahora, ha confiado en que la campaña que hoy se estrena "vaya como un tiro" y continúe apuntalando "el éxito colectivo de país" que se ha conseguido en la batalla contra el coronavirus.

"Por todas estas poderosísimas razonas hoy arrancamos la campaña de la segunda dosis de refuerzo en todo el país. Una decisión de país, abordada entre todos para seguir protegiendo a los más vulnerables", ha indicado.

Con este escenario, ha señalado que desde el Ministerio no van a parar. "Hemos sido el primer país de la Unión Europea en conseguir vacunar al cien por cien de los mayores. Esto no lo ha conseguido nadie. Me preguntan que cómo lo hemos hecho, y respondo: se llama Sistema Nacional de Salud", ha indicado.