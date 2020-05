¿Cuándo abren las piscinas comunitarias?

El Gobierno hizo públicas en el BOE el pasado 16 de mayo algunas medidas de alivio para los territorios que entren en la fase 2 de la desescalada. Entre estas, la reapertura de piscinas recreativas. No obstante, es necesario que estos espacios cumplan requisitos de seguridad e higiene para poder abrir al público.

Cómo pueden abrir las piscinas en fase 2

El aforo máximo de las piscinas será del 30% y "siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros"; además, será necesario establecer un sistema de cita previa y de turnos por horarios.

Las piscinas comunitarias tendrán dificil abrir

De hecho, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) asegura que la mayoría de piscinas comunitarias no podrán abrir, porque "las comunidades de propietarios no disponen de recursos o herramientas para cumplir todas las obligaciones impuestas". Aparte de por razones de espacio, el Cgafe señala una contradicción que impide que se pueda establecer un sistema de organización como el propuesto por el Gobierno: "todavía no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios". Salvador Díez, presidente de Cgcafe, propone al Gobierno "que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales, facilitando la flexibilización de los requisitos para la toma de decisiones, el aumento de plazos para la celebración de las reuniones y se confirmen a los propietarios que actualmente ocupan cargos, con lo que se resolverían muchos de los problemas actuales tanto para la apertura de piscinas". A este problema se suma además la necesidad de personal o de un teléfono comunitario, de los que muchas comunidades carecen.

Los requisitos para la apertura de piscinas que propone el BOE son los siguientes:

Limpieza

Para la limpieza de estos espacios, según estipula el BOE "se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad". A la que se añade la obligación de los trabajadores de desechar tras cada limpieza "todos los materiales empleados y los equipos de protección". Superficies como pomos de las puertas o barandillas, que están en contacto frecuente con las manos de los usuarios, serán limpiadas y desinfectadas "al menos tres veces al día". Sobre la desinfección del agua de la piscina, el documento recuerda las necesarias "operaciones de depuración física y química del agua necesarias para obtener una calidad del agua de

los vasos adecuada", además de recalcar la necesidad de controles rutinarios.

Higiene

Los propietarios están en la obligación de advertir mediante cartelería o mensajes de megafonía las normas de higiene y prevención que el usuario debe tener en cuenta, además de "señalar la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el Covid-19". Los baños de las piscinas deberán estar dotados de jabón o geles hidroalcohólicos y "no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua".

Zonas comunes

Las zonas comunes deben estar distribuidas de tal manera que se garantice la distancia de seguridad de al menos dos metros por medio de señales que limiten el espacio. Los objetos personales de los bañistas deberán "permanecer dentro del perímetro de seguridad" y, recuerda el BOE, "evitando el contacto con el resto de usuarios".

Seguro que te interesa...

-¿Puedo cambiar de provincia en la fase 2?

-Piscinas en verano: cuándo y cómo abrirán al público