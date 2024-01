Cuáles son las diferencias entre la gripe y la gripe A

Ante el incremento de la incidencia en los casos de gripe en los últimos días, la ministra de Sanidad, Mónica García, considera que "es para preocuparse" ya que "estamos en unos niveles de gripe de mayor intensidad que los últimos años".

Además, la titular de Sanidad ha afirmado en Más de uno que el problema no es tanto las infecciones como el colapso sanitario. Para evitar el colapso, García ha anunciado que su departamento estudia que se pueda "autojustificar" una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad "a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales".

En una entrevista en Onda Cero, García ha informado de que estudia esta medida, que se trataría de una autodeclaración responsable, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social y ha explicado que esta iniciativa ya es estructural en muchos países, se adoptó en España durante la pandemia y tiene el apoyo de los profesionales sanitarios.

De modo que, todo aquel que tenga algún síntoma, solo tendría que llamar al trabajo para avisar de su sintomatología, pero no tendría que enviar ningún parte médico ni justificante los tres primeros días; "basta con la palabra para que la ausencia esté justificada", ha explicado.

En los últimos días, en España se ha producido un "pico de virus respiratorios". Entre ellos está la Gripe A y la gripe común. Aunque los síntomas de ambos virus son similares, se presentan con diferente intensidad.

Síntomas de la Gripe A

Fiebre alta

Escalofríos

Dolor de cabeza intenso

Malestar general

Tos seca

A las 24 horas se inicia el dolor de garganta, congestión nasal y tos con desgarro

Diferencia en duración

Aparte de todos estos síntomas, también se puede tener conjuntivitis, dolor abdominal, náuseas, vómitos y ocasionalmente diarrea. De promedio, la gripe dura cinco días.

Los síntomas de la Gripe A suelen durar hasta cuatro días y con gripe común, hasta siete. Además, los síntomas en la Gripe A se suelen manifestar de uno a siete días después de contraer el virus y si se trata de gripe estacional, este plazo se reduce de uno a cuatro días.