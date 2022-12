Covid: La petición de los vacunólogos a las personas vulnerables antes de Navidad

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Jesús Pérez, ha hecho una petición a las personas vulnerables, como mayores de 60 años y grupos de riesgo, para afrontar las Navidades con mayor seguridad ya que es una época en la que incrementan notablemente los contactos sociales y por tanto el riesgo de transmisión del virus.

"Afortunadamente, no hemos tenido una ola antes de Navidad, y no tenemos una desde verano, pero es muy previsible que esto pueda ocurrir, tal y como ha sucedido en Estados Unidos después de la celebración de Acción de Gracias", señala el presidente de los vacunólogos.

El experto ha incidido en la importancia de la cuarta dosis frente a la COVID-19 y ha mencionado que la tasa de vacunación en mayores de 60 años con esa cuarta dosis es menor de la esperada ya que solo poco más del 50 por ciento de este grupo la ha recibido. Esta cifra contrasta con el porcentaje de la anterior dosis de refuerzo que alcanzó el 92 por ciento en mayores de 60 años.

"El éxito de la vacunación es incuestionable con las primeras dosis, pero la segunda dosis de recuerdo en mayores de 60 años tiene una cobertura pequeña para lo que desearíamos todos, tanto las autoridades como las sociedades científicas", ha lamentado Jaime Jesús Pérez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "Las coberturas de segunda dosis de refuerzo lamentablemente no son admisibles. Tenemos que trabajar entre todos para aumentarlas", ha agregado Gil de Miguel.

El presidente de los vacunólogos recuerda que "las dos Navidades anteriores han sido especialmente cruentas. En esta época en la que nos vamos a relacionar sin ningún tipo de restricciones con un montón de amigos y familiares, es posible que se traduzca en un aumento de la incidencia, que hay que evitar que se traduzca en una subida de hospitalizaciones y enfermedad grave. Lo mejor que podemos hacer es vacunar a todas las personas vulnerables", y ha vuelto a pedir que las personas se administren las dosis de refuerzo ya que según datos del Ministerio de Sanidad, los no vacunados tienen hasta 20 veces más riesgo de sufrir COVID-19 grave que aquellos que reciben sus dosis recomendadas.

Añade que las tres dosis no son suficientes para los grupos de riesgo: "No es suficiente porque la protección baja con el tiempo. Si no tenemos la segunda dosis de recuerdo ante una nueva ola podemos tener una situación preocupante en la asistencia sanitaria y en nosotros mismos".