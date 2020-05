¿Son efectivos los test de seroprevalencia masivos en localidades madrileñas?

"No es necesario para saber qué ha pasado en un territorio hacer pruebas a toda la población. Se ha hecho un estudio de seroprevalencia muy potente para saber la situación real de lo que ha sucedido con el coronavirus. No es necesario testar a toda la población para saber el nivel de incidencia de la enfermedad en la población. Si alguna comunidad quiere realizar estudios más detallados, no me parece mal que dentro de un estudio de investigación lo hagan, pero no tiene sentido que testen a toda la población y gasten recursos innecesarios para saber qué es lo que ha pasado".