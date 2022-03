Confirman la eficacia de un fármaco que frena el avance del cáncer de mama en un 75,8% de las personas

LEER MÁS Investigadores españoles logran incrementar la eficacia de la inmunoterapia en el cáncer de mama

El estudio clínico DESTINY-Breast 03, liderado por el doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC) e investigador asociado del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha demostrado la eficacia del fármaco trastuzumab deruxtecan contra un tipo de cáncer de mama, según se ha publicado en 'The New England Journal of Medicine'.

En concreto, este fármaco consigue frenar en un 75,8% de los casos el cáncer de mama metastásico HER2-positivo, si se combina un anticuerpo con un fármaco de quimioterapia. Este tipo de cáncer afecta al 20 % de las mujeres enfermas con cáncer de mama y se trata de uno de los subtipos más agresivos.

¿Cómo funciona el trastuzumab deruxtecan?

El trastuzumab deruxtecan se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde el anticuerpo reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas. De esta manera, no se dañaría tanto otras células sanas.

El fármaco frena 75,8 % de los casos

Según este estudio, el 75,8 % de las pacientes que recibieron este fármaco consiguieron estar 12 meses sin que el cáncer empeorase, frente al 34,1 % en el caso de las personas a las que se le administró el tratamiento estándar.

Por otro lado, un 16 % de las pacientes vieron como sus tumores desaparecieron después de la administración del fármaco trastuzumab deruxtecan.

Cortés ha declarado: "Es un orgullo que la revista The New England Journal of Medicine haya aceptado estos datos, los publique y diga que este es un nuevo estándar de tratamiento para el cáncer de mama metastásico HER2-positivo, más aún cuando hemos tenido la suerte de liderar este estudio a nivel internacional".

524 mujeres han participado en estudio Destiny Breast-03

Para la realización del ensayo Destiny Breast-03 han participado 524 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo, que fueron escogidas entre el 20 de julio de 2018 y el 23 de junio de 2020 en 169 centros de 15 países.