El Gobierno y las comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo para confinar perimetralmente determinados municipios y aplicar restricciones de movilidad, aforo y horarios. Conoce cuándo empiezan y qué día se revisarán las medidas.

¿Cuándo entran en vigor las medidas?

Salvador Illa anunció que las nuevas restricciones se plasmarán en una orden firmada por el propio ministro de Sanidad. Dicha orden saldrá adelante "en los próximos días", como avanzó Illa, y entrarán en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

"La decisión es colegiada y coordinada, y se plasmará en una orden en el BOE en los próximos días, con todos los detalles de lo avanzado sobre la acción coordinada", contó Salvador Illa en su comparecencia tras el Consejo Interterritorial.

Tal y como apuntó Salvador Illa, hoy se ha publicado en el BOE la nueva orden ministerial que obliga a Madrid a aplicar las medidas restrictivas, por lo que en 48 horas deberían de entrar en vigor y por lo tanto Madrid capital y otros 10 municipios entrarían en confinamiento y los ciudadanos no podrían ni entrar ni salir de estos municipios, salvo para ir a trabajar, acudir a una cita médica, presentarse a una citación judicial, llevar a los niños al colegio o cuidar de una persona dependiente. Madrid tiene de plazo hasta las 00:00 horas del sábado para comenzar a aplicar estas medidas, por lo que la fecha límite de entrada en vigor es el viernes a las 23:59.

¿Cuándo finalizan las restricciones?

En cuanto a la finalización de las medidas, las restricciones suelen tener una duración de 14 días, como las últimas que se han aplicado en todos los municipios españoles. Tras ese período, se revisan los valores epidemiológicos en dicha zona: si estos han mejorado, se levantarían las restricciones; si han empeorado, se prorrogarían lo que las autoridades consideran necesario -por lo general, otras dos semanas más-. Esto, implica, que, los ciudadanos que vivan dentro de los municipios afectados por la orden del Ministerio de Sanidad no podrían desplazarse durante el puente del Pilar, ya que el lunes, 12 de octubre, todavía continuaría el período de 14 días de duración de aplicación de las nuevas medidas.

El ministro de Sanidad ha insistido en su comparecencia sobre la posibilidad de revisión de las restricciones, aunque no ha especificado los tiempos que se manejan: "Se trata de una orden que puede ser revisada, ampliada y completada en cualquier momento".

Los municipios afectados

La orden anunciada por Salvador Illa afecta a estos diez municipios, todos ellos en la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Además, Illa ha insistido en que, para los municipios de menos de 100.000 habitantes, las comunidades hagan "planes especiales" para hacer frente al coronavirus.

Las nuevas medidas anunciadas por Illa

- Se restringe la entrada y salida de personas, con las siguientes excepciones: asistencias a centros sanitarios, educativos, entidades financieras, renovación de permisos, exámenes, cumplimiento de obligaciones laborales, o causas de fuerza mayor.

- Reducción en las reuniones, con un número máximo de seis personas por agrupación.

- Limitación de aforo en lugares de culto a un tercio, garantizando las distancias de seguridad. Además, también en velatorios -al aire libre, 15 personas; en espacios cerrados, diez personas-, así como el 50% de aforo en establecimientos comerciales, con una hora máxima de cierre a las 22:00 horas, y en instalaciones deportivas.

- En hostelería también se limita el aforo a un 50%, sin servicio de barra y con una agrupación máxima de seis personas por mesa. Se podrá admitir a clientes solo hasta las 00:00 horas.

- Illa ha confirmado una instrucción relativa a las capacidades de detección precoz y control de la enfermedad por parte de las comunidades autónomas.

Discrepancias con la Comunidad de Madrid

Además, el ministro ha comentado que no entiende la "marcha atrás" de Madrid con lo acordado este martes: "Ayer se acordó en el grupo Covid-19 un acuerdo imprescindible que fue aceptado por la Comunidad de Madrid. La propia Comunidad emitió un comunicado en el que se mostraban satisfechos. Nadie entiende su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España".

"Cuando uno va al médico, espera que le digan la verdad. La situación de Madrid es compleja y preocupante", ha añadido el ministro, que ha reiterado que la curva "se doblegará": "Se puede y se va a doblegar, pero hemos de ser conscientes de que vienen semanas muy duras. Todos debemos estar a la altura con el objetivo de seguir derrotando al virus".

Por último, Illa ha comentado que no contempla un escenario en el que la región madrileña no cumpla con las restricciones: "No lo contemplo, es una decisión colegiada y tendrá que cumplir las restricciones aprobadas por el Consejo Interterritorial".