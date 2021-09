Un conductor de tren es denunciando por saludar con "damas y caballeros" y no usar lenguaje inclusivo

Un conductor de uno de los trenes de London North Eastern Railway fue denunciado el pasado mes de mayo por Laurence, una persona que se identifica como no binaria, al no haber empleado lenguaje inclusivo en el saludo a los pasajeros.

Aunque han pasado meses desde que Laurence escribió la queja en las redes sociales, se ha vuelto viral ahora. "Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas... Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí así que no lo escucharé", denunció.

La propia compañía contestó de inmediato al mensaje que el denunciante había puesto en las redes sociales, pidiéndole disculpas y asegurando que alentarán a sus empleados a hablar sin usar género, es decir, a usar un lenguaje inclusivo, aunque finalmente terminaron por borrar su contestación debido a la polémica que había suscitado.

Respuesta en las redes sociales

Este es el mensaje eliminado: "Lamentamos mucho ver esto, Laurence, nuestros gerentes de trenes no deberían usar un lenguaje como ese y le agradezco que haya llamado la atención. ¿Podría informarme en qué servicio se encuentra? Nos aseguraremos de que sean tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER". Aunque confirmaron que el conductor que no había usado lenguaje inclusivo no sería sancionado.

La polémica se levantó cuando varios usuarios de las redes sociales calificaron de ridícula la reclamación del cliente y, con ello, la respuesta de la empresa al darle la razón. Entre estos usuarios que censuran lo ocurrido, se encuentran diferentes personalidades, como el diputado conservador, Mark Jenkinson, que apuntó: "Identifíquese como quiera, pero ¿podemos detener este sinsentido?".

Tuit del diputado conservador, Mark Jenkinson | Twitter | Mark Jenkinson

O el conservador y escritor Mark Wallace, que apunto: "Realmente me gusta cuando su personal es así de humano y alegre, y preferiría mucho que no les prohibiera hacerlo o les pidiera que hablen como robots con guiones. ¡Gracias!".

Al igual que la locutora Julia Hartley-Brewer de talkRADIO también expuso su descontento con la respuesta de la compañía: "Deja de complacer estas tonterías. Su locutor no dijo nada malo. La queja de Laurence es ridícula. Nadie fue excluido ni discriminado. Simplemente haga su trabajo de hacer funcionar los trenes a tiempo y deje la política del despertar a otra persona que no tenga nada mejor que hacer".