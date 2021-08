Un profesor universitario expulsará a quién use lenguaje inclusivo: "No hay 'mache' ni 'hembre"

Un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México se ha hecho viral en redes sociales por un un vídeo que difundieron sus alumnos donde criticaba el lenguaje inclusivo. El docente explicaba que quien utilice términos como 'compañere' no podría asistir a su clase. Además, aseguró que únicamente existen dos géneros y en el caso de los animales solo hay macho y hembra.

"No vayan a empezar ustedes como en el vídeo que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", explica el profesor.

La Universidad Autónoma del Estado de México emitió comunicado donde señalan que "los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general".

Asimismo aseguran que bajo el respeto al principio de libertad de cátedra y libre pensamiento "convoca a todas y todos los universitarios a guiarse con fundamento en los valores que abonen al desarrollo profesional y humano de la sociedad en su conjunto, principalmente de las juventudes".