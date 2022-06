¿Conduces en bañador o bikini? Esta es la multa que podrían ponerte

LEER MÁS La DGT avisa: el dispositivo que deberás llevar en el coche a partir de julio

Llega el verano y con él el buen tiempo y las visitas a la playa. En esta época del año es muy común ver a personas conducir cerca de zonas costeras sin camiseta, en bañador, en bikini o en chanclas.

Este tipo de comportamientos podrían resultar un problema importante en caso de accidente, ya que pueden provocar lesiones que, de otra manera, no ocurrirían. Es por eso que la policía podría llegar a multarte con hasta 200 euros y tres puntos del carnet si te ve conduciendo de esta forma.

La ley no está tan clara

Según el código de circulación "la vestimenta debe garantizar libertad de movimientos, no estorbar en nuestro campo de visión, debe ser segura y permitirnos controlar el vehículo en todo momento". Esto no prohíbe expresamente conducir en bañador, bikini o chanclas, aunque sí es cierto que son consideradas "prendas no seguras".

Esto es porque, en caso de accidente, el cinturón o los airbags podrían provocar quemaduras y heridas por el rozamiento. Las chanclas, por su parte, podrían engancharse en un pedal al desprenderse continuamente del pie.

En definitiva, todo dependerá del criterio del agente en cuestión. Las multas por conducir sin camiseta podrían llegar a los 200 euros y por conducir en chanclas hasta 80.