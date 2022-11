Comprueba aquí el resultado del sorteo del 11 del 11 de la ONCE: lista de premios y cupón ganador

¿Cómo se cobran los premios?

Si has jugado por internet al Sorteo 11/11 de la ONCE en el sitio web de JuegosONCE el premio se te ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Si has comprado tu cupón físicamente a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, podrás cobrar tus premios a través del propio vendedor o del punto de venta autorizado (en función de la disponibilidad), o a través de los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.