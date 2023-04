Cómo detectar un golpe de calor en perros: estos son los síntomas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha puesto en alerta ante el calor extremo que va a sufrir en España durante este semana con una entrada de una masa de aire muy cálido y seco de origen africano con el que algunas ciudades rozarán los 40ºC.

Por ello, es habitual que las personas suframos golpes de calor, ya que no estamos acostumbrados a sufrir estas altas temperaturas en el mes de abril. Aunque es cierto, que no solo las personas podemos padecer esto, si no que los animales también pueden tener un golpe de calor y los dueños deben estar alertas por si esto sucede y sobre todo prevenirlo.

Los golpes de calor en perros

Según el portal Purina, una marca especializada en el cuidado de las mascotas, debemos darle cierta importancia a los golpes de calor en los perros, porque estos animales no disponen de glándulas sudoríparas repartidas por el cuerpo, por lo que solo pueden regular la temperatura mediante los jadeos y, eliminar el sudor a través de las almohadillas de sus patas.

Esto provoca que la temperatura corporal aumente y sufrir un severo golpe de calor.

Síntomas de un golpe de calor en estos animales

Respiración muy rápida y forzada o problemas para respirar

Dificultad para moverse

Temblores musculares

Tambaleo y falta de equilibrio y de coordinación

Alteración de la salivación

Cianosis: coloración azulada de la piel por mala oxigenación de la sangre

Lengua y mucosas azules

Astenia o falta de fuerza

Aumento del ritmo cardíaco

La temperatura corporal alcanzará más de 42º, pero hay que tener en cuenta que la temperatura normal de estos animales ronda los 38º a 39º.

Especial atención deberán tener las personas que tengan perros más viejos y cachorros, además de los que padecen previamente enfermedades cardiovasculares o respiratorias que solo hacen agravar los efectos del golpe de calor.

Qué hacer ante un golpe de calor en perros

En primer lugar debes hacer que la temperatura corporal de tu perro baje, por lo que tienes que ir mojándolo continuamente con agua, ni fría ni caliente. Evita en todo momento cubrirlo con toallas o someterlo a baños con agua muy fría o uso de cubitos.

Asimismo, intenta que vaya bebiendo agua fresca sin acelerarse y acude al veterinario para comprobar que tu mascota se encuentra bien, tanto si ha pasado el golpe de calor, como si persiste.

Consejos para evitar el golpe de calor en tus mascotas