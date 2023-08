Colombia tacha de "repudiable hecho" el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos de Daniel Sancho

La noticia saltaba este s√°bado por la tarde. Daniel Sancho, hijo del famoso actor espa√Īol, Rodolfo Sancho, era detenido acusado del asesinato del cirujano pl√°stico colombiano, Edwin Arrieta. M√°s tarde se daba a conocer que Sancho hab√≠a confesado al crimen a la polic√≠a Tailandesa.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas.

El gobierno colombiano se pronuncia

El Gobierno de Colombia ha tachado este domingo de "repudiable hecho" el asesinato del ciudadano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, a manos del espa√Īol Daniel Sancho, en un hotel de la isla tailandesa de Koh Phangan, en el sureste del pa√≠s.

"El Consulado de Colombia en Bangkok estableció contacto con las autoridades tailandesas con el fin de obtener información de las circunstancias que rodearon este acto criminal, así como agradeció el apoyo brindado por la Policía Real tailandesa en las labores de investigación que permitieron dar con la captura del sospechoso de este repudiable hecho", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores colombiano.

Seg√ļn indica la misiva, "desde el momento en que el consulado conoci√≥ la situaci√≥n", se puso a disposici√≥n de la familia de la v√≠ctima en aras de prestar la asistencia requerida. El ministerio, que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de Arrieta, ha indicado que se est√°n investigando las causas de su muerte.

¬ŅD√≥nde y c√≥mo est√° Daniel Sancho?

Un tribunal tailandés aprobó este domingo la petición de la Policía para arrestar a Sancho, después de analizar la prueba de ADN de los restos humanos hallados dentro de un saco de fertilizante en un contenedor de basura, arrojados en la noche del asesinato, que confirman que se trata del ciudadano colombiano.

Daniel Sancho, de 29 a√Īos, permanece detenido en la comisar√≠a de Polic√≠a de Phagan, acusado de asesinato, ocultaci√≥n de cuerpo y de manipulaci√≥n del mismo al desmembrar el cuerpo del fallecido para ocultar sus restos.