El chef José Andrés ya está en la frontera de Ucrania: Así ayuda dando comida a los refugiados

La ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés, se ha desplazado hasta la frontera entre Ucrania y Polonia para alimentar a las personas que están saliendo del país atacado por el Gobierno ruso de Vladímir Putin, al que el cocinero ha calificado como un "matón" en sus redes sociales.

El chef ha grabado un vídeo que ha compartido en su cuenta de Twitter: "¡Reportando desde la frontera con Ucrania! Este es uno de los lugares World Central Kitchen tiene comidas calientes. Está bajo cero esta noche y me encuentro con tantos refugiados, familias que están escapando y no saben qué sigue... ¡Haremos todo lo posible para no decepcionarlos!"

"No para de llegar gente. Tienen frío. Las familias tienen frío. Traen con ellos lo que han podido coger, que, normalmente, es una maleta. Vienen niños. Lo único que veo es gente que escapa de la guerra", explica

ONG World Central Kitchen

El chef asturiano fundó en el año 2010 junto a su esposa la ONG World Central Kitchen con el objetivo de "utilizar los alimentos para empoderar a las comunidades y fortalecer las economías".

Ha sido galardonado por su labor humanitaria con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2021; durante la pandemia del coronavirus repartió más de tres millones de comidas en España y más de 30 millones en Estados Unidos.