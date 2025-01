El CGPJ abre una investigación al juez del caso Errejón tras recibir más de 900 quejas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas y denuncias sobre el comportamiento del juez Adolfo Carretero, encargado de la instrucción del caso de la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón a la actriz Elisa Mouliáa. Las quejas se centran en la manera en que el magistrado llevó a cabo el interrogatorio de la denunciante durante su declaración.

Los partidos Sumar y Podemos han criticado con dureza la actuación del juez, asegurando que el juzgado "no fue un lugar seguro ni para ella, ni para ninguna mujer", según declaró Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar. En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expresó su descontento afirmando que "como mujer y feminista, no me he sentido cómoda" con el interrogatorio, señalando la necesidad de avanzar en la protección de las mujeres frente a la violencia.

Uno de los aspectos más controvertidos del interrogatorio fue la pregunta del juez a Mouliáa sobre "para qué se sacó el miembro viril" Errejón durante el encuentro denunciado. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó este tipo de preguntas como una forma de "revictimizar a las mujeres" y subrayó la importancia de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS), que sitúa el consentimiento en el centro del proceso judicial.

Por otro lado, el abogado de Elisa Mouliáa, Alfredo Arrién, ha defendido la actuación del juez Carretero, argumentando que su rigidez en el interrogatorio es necesaria para garantizar la presunción de inocencia del acusado. Según Arrién, el juez "es amo y señor de su juzgado" y su estricto enfoque tiene el objetivo de evaluar la solidez de la denuncia. El letrado defiende que Carretero utiliza estrategias diferenciadas con cada interviniente para obtener información relevante, siendo más duro con la denunciante para verificar la consistencia de su testimonio y más amable con el acusado para facilitar respuestas más naturales.

Mientras las críticas contra el juez Carretero continúan acumulándose, el CGPJ evaluará las quejas recibidas antes de decidir si adopta medidas disciplinarias contra el magistrado.